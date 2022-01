En Autriche, 217 sage-femmes signent une lettre ouverte pour dénoncer la vaccination des femmes enceintes

217 sages-femmes autrichiennes ne se taisent plus face aux abus liés aux traitements génétiques Covid-19 pour les femmes enceintes et allaitantes. Sous le slogan “Les sages-femmes se font entendre”, elles adressent leur lettre ouverte au Conseil autrichien des sages-femmes, aux décideurs politiques et aux médias. Elles y font parfois état de fausses couches, de fœtus à la croissance retardée et de naissances prématurées qu’elles ont observées chez des femmes enceintes traitées par ARNm et demandent, entre autres, le suivi systématique de l’état de santé des mères et des enfants traités par ARNm. Les sages-femmes insistent sur leurs droits fondamentaux et leurs libertés, ainsi que sur le droit à l’intégrité physique.

Lettre ouverte au Conseil autrichien des sages-femmes (ÖHG)

est adressée dans les mêmes termes à

Monsieur le Président fédéral Dr. Alexander Van der Bellen,

et à tous les membres du gouvernement fédéral autrichien, aux gouverneurs des Länder,

aux clubs de tous les partis représentés au Conseil national, aux hommes et femmes politiques qui s’engagent pour les droits des femmes et les droits de l’homme, à divers médias et journalistes. Mesdames et Messieurs ! Nous observons avec consternation les développements sociaux, politiques et surtout sanitaires actuels dans notre pays.