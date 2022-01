Fauci: De nouveaux courriels révèlent son rôle dans la rédaction d’un article très influent qui a établi le récit de l' "origine naturelle" du COVID

Un jour après que Fauci et Collins aient fait part de leurs commentaires, le 5 février 2020, Farrar a envoyé un courriel à Fauci et Collins indiquant que « [l]’équipe mettra à jour le projet aujourd’hui et je le transmettrai immédiatement – ils ajouteront d’autres commentaires sur les glycanes. »

Le passage en série est un processus par lequel un virus est manipulé en laboratoire en le faisant passer de manière répétée dans des tissus de type humain, comme des souris génétiquement modifiées, qui imitent les tissus pulmonaires humains. Ceci est remarquable étant donné que lors de la téléconférence du 1er février, au moins trois des auteurs de Proximal Origin avaient informé Collins et Fauci que le virus avait pu être manipulé en laboratoire par passage en série ou par insertion génétique de certaines caractéristiques.

Fauci et Collins expriment leur inquiétude quant au » passage en série « .

Il est à noter que le fil de discussion par e-mail ne comprenait que les trois membres principaux de la téléconférence. L’utilisation de Farrar comme intermédiaire pour communiquer avec les auteurs a pu être considérée par Fauci et Collins comme un élément supplémentaire de déni.

Farrar a presque immédiatement partagé le projet de Holmes avec Fauci et Collins par courriel, tout en excluant les autres participants à la téléconférence . Le fil de discussion par e-mail qui s’en est suivi entre les trois hommes suggère que la raison de ce secret pourrait être qu’ils façonnaient le contenu du document lui-même, ce qui n’a jamais été reconnu publiquement.

Au cours de la téléconférence de Fauci, les participants ont discuté d’au moins deux anomalies spécifiques au virus : le site de clivage de la furine du virus, qui n’a jamais été observé chez les coronavirus du SRAS présents dans la nature, et la colonne vertébrale inhabituelle de l’agent pathogène, qui ne correspond à aucune colonne vertébrale de virus connue.

Le Dr Anthony Fauci (à droite), directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, parle pendant que le président américain Donald Trump (au centre) et le vice-président Mike Pence écoutent pendant un briefing sur la pandémie de coronavirus, dans la salle de presse de la Maison Blanche, le 24 mars 2020. (Drew Angerer/Getty Images)

Holmes a fait précéder son courriel à Farrar d’une note indiquant que les auteurs « n’ont pas mentionné d’autres anomalies car cela nous ferait passer pour des fous ». On ne sait pas à quelles autres anomalies Holmes faisait référence, mais sa déclaration indique que Proximal Origin a peut-être omis certaines anomalies du virus SARS-CoV-2, ce qui suggère que l’article a peut-être été orienté vers le récit dès le départ.

Des notes récemment publiées par des membres du personnel républicain de la Chambre des représentants, tirées d’e-mails qui restent encore largement censurés, indiquent clairement que Fauci a participé activement à l’élaboration de l’article et de sa conclusion. Les législateurs du Parti Républicain ont obtenu un accès limité aux courriels après une bataille de plusieurs mois avec l’organisme de tutelle de Fauci, le Département de la santé et des services sociaux.

Des courriels montrent que Fauci et Collins ont exercé une influence

Jusqu’à présent, on ne savait pas quel rôle, le cas échéant, Fauci avait joué dans l’élaboration du contenu de l’article, qui constituait la base principale sur laquelle les responsables gouvernementaux et les organisations médiatiques se sont appuyés pour affirmer la théorie de « l’origine naturelle » du virus. Alors que le contenu des courriels précédemment divulgués en vertu de la loi sur la liberté de l’information (FOIA) montre que l’article sur l’origine proximale est clairement en contradiction avec l’opinion privée des auteurs sur l’origine du virus, il n’était pas clair si les auteurs avaient préemptivement remodelé leur opinion pour plaire à Fauci ou si Fauci lui-même avait un rôle actif dans l’élaboration de l’article.

La version initiale de Proximal Origin a été achevée le jour même de la téléconférence, qui n’a pas été rendue publique. Notamment, au moins trois auteurs de l’article ont déclaré en privé au groupe de téléconférence de Fauci, pendant l’appel et dans des courriels ultérieurs, qu’ils étaient sûrs à 60 ou 80 % que le COVID-19 était issu d’un laboratoire.

L’article, intitulé Proximal Origin , a été coécrit par cinq virologues, dont quatre ont participé à une téléconférence organisée à la hâte le 1er février 2020 par Fauci, qui dirige le National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), et Jeremy Farrar, qui dirige le Wellcome Trust basé au Royaume-Uni, après la publication d’un lien potentiel entre le Wuhan Institute of Virology en Chine et l’épidémie de COVID-19.

L’implication de Fauci dans l’article n’a pas été reconnue par les auteurs, comme cela aurait dû être le cas selon les normes universitaires en vigueur. Elle n’a pas non plus été reconnue par Fauci lui-même, qui a nié avoir communiqué avec les auteurs lorsqu’on lui a posé la question directement lors de son témoignage devant le Congrès la semaine dernière.

La référence aux glycanes est remarquable car il s’agit de polymères à base de glucides produits par l’homme. La pression exercée par Fauci, Collins et Farrar pour que les auteurs de l’article développent la question des glycanes semble confirmer qu’ils exerçaient une influence directe sur le contenu de Proximal Origin.

Selon Rossana Segreto, microbiologiste et membre du groupe de recherche sur l’origine des virus DRASTIC, le fait d’insister sur la présence de glycanes dans le SARS-CoV-2 pourrait suggérer que Fauci et son groupe cherchaient à ajouter des arguments contre le passage en série en laboratoire. Une étude a par la suite révélé que la prédiction de Proximal Origin sur la présence des glycanes liés à l’oxygène n’était pas valable.

Les courriels récemment publiés ne révèlent pas les autres discussions qui ont pu avoir lieu entre Fauci, Collins et Farrar dans les jours qui ont suivi. Cela s’explique peut-être en partie par le fait que Farrar avait noté dans un autre message électronique adressé au groupe de téléconférence de Fauci que les discussions scientifiques devaient être mises hors ligne.

La version en ligne semble intégrer les suggestions de Fauci et Collins

Onze jours plus tard, le 16 février 2020, Proximal Origin est publié en ligne. L’article plaide vigoureusement en faveur d’une origine naturelle du SARS-CoV-2.

L’examen de la version du 16 février de Proximal Origin permet d’observer immédiatement que le terme « glycans », que Farrar, Fauci et Collins voulaient mettre en avant, est cité 12 fois. Nous ne savons pas dans quelle mesure les glycanes ont été abordés dans le projet du 4 février, car il reste caché par les responsables du National Institute of Health (NIH).

Un élément particulièrement significatif est que la version du 16 février omet toute mention des souris transgéniques ACE2 que Fauci avait initialement signalées dans son courriel du 4 février à Collins et Farrar. Alors que la version du 16 février de Proximal Origin reconnaît qu’un site de clivage de la furine aurait pu être généré par des passages en série en utilisant des animaux avec des récepteurs ACE2, les animaux cités dans la version du 16 février étaient des furets et non des souris transgéniques.

L’utilisation de furets par les auteurs est particulière, non seulement parce que le terme « souris transgéniques » était presque certainement utilisé dans la version du 4 février, mais aussi parce que l’on savait à l’époque que le Wuhan Institute of Virology menait des expériences de passage en série sur des coronavirus en utilisant des souris transgéniques ACE2.

De manière encore plus flagrante, la référence aux furets a été entièrement supprimée de la version mise à jour de l’article le 17 mars. À sa place, un passage a été ajouté indiquant que « de tels travaux [expériences de passage en série avec des animaux ACE2] n’ont pas non plus été décrits auparavant » dans la littérature académique – malgré le fait que les travaux du Wuhan Institute avec des souris transgéniques ACE2 ont été largement décrits dans des articles académiques.

La version publiée de Proximal Origin a été modifiée

Après la publication en ligne de Proximal Origin le 16 février 2020, l’article a été publié dans l’éminente revue scientifique Nature le 17 mars. Outre les changements concernant les souris transgéniques, un certain nombre d’autres modifications notables ont été apportées pour renforcer le récit de l’origine naturelle.

Le 6 mars 2020, l’auteur principal de l’article, Kristian Andersen, a semblé reconnaître les contributions de Collins, Farrar et Fauci, lorsqu’il leur a envoyé un courriel disant : « Merci encore pour vos conseils et votre leadership dans le cadre de l’élaboration de l’article sur les « origines » du SARS-CoV-2″.

Ce qui est peut-être le plus frappant, c’est que le passage le plus souvent cité publiquement dans la version du 17 mars de l’article, » nous ne pensons pas qu’un quelconque type de scénario en laboratoire soit plausible « , n’apparaît pas dans la version du 16 février. De plus, alors que la version du 16 février indique que « les preuves génomiques ne soutiennent pas l’idée que le SARS-CoV-2 est une construction de laboratoire », la version du 17 mars a été modifiée pour indiquer que « les preuves montrent que le SARS-CoV-2 n’est pas un virus manipulé à dessein ».

Des changements de langage similaires sont évidents dans diverses parties de la version du 17 mars. Par exemple, une section qui indiquait « l’analyse fournit des preuves que le SARS-CoV-2 n’est pas une construction de laboratoire » a été modifiée pour se lire « les analyses montrent clairement que le SARS-CoV-2 n’est pas une construction de laboratoire ».

La version du 17 mars omet également une section entière de la version du 16 février qui portait sur un acide aminé appelé phénylalanine. Selon M. Segreto, un acide aminé situé à un endroit similaire dans le virus original du SRAS avait « muté en phénylalanine à la suite du passage de cellules dans l’épithélium des voies respiratoires humaines ». Segreto suppose que les auteurs de Proximal Origin ont peut-être supprimé cette section afin de ne pas souligner que la phénylalanine dans le SARS-CoV-2 pourrait être le résultat d’un passage en série dans un laboratoire.

L’analyse de M. Segreto est étayée par le fait qu’une autre section de la version du 16 février, qui indique que « les expériences menées avec le SARS-CoV [original] ont montré que l’ingénierie d’un tel site à la jonction S1/S2 améliore la fusion entre cellules », a été reformulée dans la version du 17 mars pour supprimer le mot « ingénierie ». En effet, alors que la version du 16 février ne faisait que minimiser la possibilité que le virus ait été modifié en laboratoire, dans la version du 17 mars, le mot « modifié » a été complètement supprimé de l’article.

Une autre phrase omise dans la version du 17 mars indique que « [i]l est intéressant de noter que 200 résidents de Wuhan n’ont pas montré de séroactivité au coronavirus ». Si la phrase avait été maintenue, elle aurait suggéré que, contrairement à d’autres régions de Chine, aucun virus lié au SRAS ne circulait à Wuhan dans les années précédant la pandémie. Cela rend la propagation naturelle moins probable. La directrice de l’Institut de virologie de Wuhan, Shi Zhengli, a elle-même admis qu’elle ne s’attendait pas à l’émergence d’un virus lié au SRAS à Wuhan. Lorsque des virus ont émergé naturellement dans le passé, ils sont apparus dans le sud de la Chine.

La crédibilité de Shi était déjà mise à mal pour ne pas avoir révélé qu’elle avait en sa possession le plus proche parent connu du SARS-CoV-2 depuis sept ans – un point relevé très tôt par Segreto. De plus, l’Institut Wuhan a mis hors ligne l’ensemble de sa base de données de séquences virales le 12 septembre 2019. Malgré la suppression et la dissimulation documentées des données par l’institut de Wuhan, l’argument central de Proximal Origin est que le SARS-CoV-2 devait être naturel puisque son squelette ne correspondait à aucun squelette connu.

Cependant, avant même la publication de la version du 17 mars, Segreto avait déclaré publiquement que l’argument central de Proximal Origin concernant la colonne vertébrale était intrinsèquement erroné, précisément parce qu’il n’y avait aucun moyen de savoir si le laboratoire chinois avait publié les séquences virales pertinentes.

Rôles de Fauci, Collins et Farrar mal dissimulés

Les échanges d’e-mails entre Fauci, Farrar et Collins prouvent clairement que les trois hommes ont joué un rôle actif dans l’élaboration du récit de l’origine proximale. En effet, une comparaison minutieuse des versions du 16 février et du 17 mars montre que les modifications apportées ne reflètent pas un changement fondamental dans l’analyse scientifique.

Au contraire, les auteurs ont employé des changements linguistiques et des suppressions massives qui semblent avoir été conçus pour renforcer le récit de l’origine naturelle.

Un examen minutieux des discussions par e-mail entre les trois scientifiques suggère également qu’il n’y avait aucune justification légale pour expurger les informations récemment publiées en premier lieu.