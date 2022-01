France Connect : en marche vers le crédit social à la chinoise ?

En Marche nous a déjà imposé le pass vaccinal, ils veulent maintenant nous imposer le pass social, très inspiré par le crédit social à la chinoise...

Personne n’y croyait, c’était une vue « complotiste » car nous sommes en démocratie... Eh bien détrompez-vous : c’est en train de se faire et c’est quasiment déjà fait.

En juillet 2014, l’UE édite un nouveau règlement concernant « l’identification électronique et les services de confiance au sein du marché intérieur » (1)

On trouve dans ce nouveau règlement des choses assez surprenantes comme la disparition totale d’un certain nombre de spécificités nationales abolissant les frontières des pays membres .

À titre d’exemple le paragraphe 30 de la présentation et ce n’est qu’un exemple parmi d’autres :

Comment arriver à faire accepter au public cette identification numérique sur tous les sujets, imposée par l’Europe... Le moyen s’est appelé : France Cconnect.

France Connect : une identité numérique totale qui regroupera de nombreux services publics et privés

France Connect gère aujourd’hui 900 services et devrait en gérer 1300 à la fin de l’année 2022 avec environ 30 millions d’utilisateurs.

Les premiers services mis en place sont décrits ici :

Mais, très rapidement, d’autres accès impliquant même une obligation d’utilisation comme le pass vaccinal s’y sont ajoutés :

L’identité postale numérique qui permet d’avoir accès aux courriers expédiés, ou reçus… en recommandé, en suivi, sont déjà là avec la poste numérique.

Les données sanitaires avec en particulier le dossier médical partagé, sur lequel vous devez donner votre accord dans les 3 ou 4 semaines qui viennent sont déjà en place. Et pour ceux qui n’auront pas répondu à une question qui ne sera pas forcément posée officiellement, qui ne dit mot consent donc leur dossier médical partagé sera automatiquement créé.

Le contrôle de vos données informatiques, de vos ordinateurs, s’est quasiment mis en place avec ALICEM.

Pour répondre à ce besoin, le ministère de l’Intérieur et l’ANTS ont développé et testé en 2019 et 2020 une première application prototype, dite Alicem. Elle a permis de préciser le cadre juridique de l’identification électronique, sous le contrôle de la CNIL et du Conseil d’Etat, d’expérimenter des parcours utilisateurs et de nourrir les consultations publiques organisées par l’Assemblée nationale et le Conseil National du Numérique.