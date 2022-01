Guerre Russie contre Ukraine : Israël planifie une évacuation massive des Juifs d’Ukraine

Israël met à jour ses plans d’évacuation massive des Juifs d’Ukraine si la guerre éclate.

75 000 personnes dans l’est de l’Ukraine peuvent prétendre à la citoyenneté israélienne, mais on ne sait pas combien voudraient partir. Des hauts fonctionnaires se réunissent pour discuter d’un éventuel pont aérien d’urgence.

Alors que le monde, constatant la faiblesse du président Biden, se prépare à une possible invasion russe en Ukraine, des responsables israéliens se sont réunis dimanche pour discuter de l’évacuation des communautés juives menacées dans la région, rapporte Haaretz.

Bien qu’il n’y ait pas eu d’augmentation significative du nombre de Juifs ukrainiens demandant à émigrer en Israël, on craint qu’en cas de conflit majeur et des bouleversements qui s’ensuivent, des milliers de Juifs puissent chercher refuge en Israël.

La réunion a rassemblé des représentants du Conseil national de sécurité, du bureau du Premier ministre, des ministères des affaires étrangères, de la défense, des transports et des affaires de la diaspora, ainsi que de l’Agence juive et de Nativ, l’organisation gouvernementale secrète qui maintient des liens entre Israël et les Juifs des pays de l’ancienne Union soviétique.

On estime à 75 000 le nombre d’Ukrainiens vivant dans les régions orientales du pays, dans et autour des villes d’Odessa, Kharkiv et Dnipropetrovsk, qui pourraient prétendre à la citoyenneté israélienne en vertu de la loi du retour.

Israël et les principales organisations juives seraient en contact étroit avec les gouvernements russe et ukrainien et affirment que les deux parties tiennent à éviter de donner l’impression que les communautés juives ne sont pas en sécurité sous leur juridiction.

Toutefois, des plans d’urgence existent depuis plus de 30 ans, depuis la fin des années 1980, lorsque le gouvernement soviétique a commencé à autoriser les Juifs à émigrer en grand nombre, pour des transports aériens d’urgence en cas de crise. Ces plans sont actuellement mis à jour, selon Haaretz.

© Equipe de rédaction Israël 24/7