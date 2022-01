Kazakhstan : Un autre « Maïdan » commandité par l’Occident en gestation ?

La Dre Erika Madat, spécialiste des structures de sécurité et de l’ancien espace soviétique, a déclaré au UN Dispatch que « ce que nous avons vu au Kazakhstan était à la fois surprenant par l’ampleur et l’intensité des événements et de la mobilisation… ».

Et nulle part les coïncidences ne courent plus qu’au Kazakhstan, le pays steppique d’Asie centrale qui s’est retrouvé englouti dans des troubles civils pratiquement du jour au lendemain après que le gouvernement a imposé une hausse du prix du gaz liquéfié, que de nombreux automobilistes kazakhs utilisent pour alimenter leurs véhicules. Avec une alacrité choquante, des bandes de manifestants ont réussi à pénétrer dans les bâtiments gouvernementaux des grandes villes, y compris dans la mairie d’Almaty, une structure post-moderne imposante qui a été détruite par le feu. Un succès aussi rapide de la part d’une foule de rue supposée sans chef contre des unités militaires et policières lourdement armées a pris les experts par surprise.

Washington nie que l’Occident ait joué un rôle actif dans les manifestations massives qui ont embrasé l’ancienne république soviétique du Kazakhstan. Pourtant, l’orchestration générale des troubles, en plus du curieux timing, indique un certain niveau d’intrigue étrangère.

Almaty was founded in the imperial times as fort Verny, which means “loyal” in Russian. Grew into a million-strong megalopolis during the Soviet times and then doubled in size in the three decades of independence. pic.twitter.com/jJL6hfG56H

Si l’on met de côté le succès des tactiques de combat en milieu urbain, il y a d’autres éléments à prendre en considération, notamment l’étrange timing de cette dernière flambée antigouvernementale à la frontière russe, qui s’est produite quelques jours seulement avant que les responsables des États-Unis, de l’OTAN et de la Russie ne tiennent des discussions sur la sécurité. Après les réunions entre les responsables américains et russes le 10 janvier à Genève, une délégation de la Russie et de l’OTAN se réunira le 12 janvier.

En raison de la perte du service Internet dans tout le pays, il est difficile de confirmer de telles allégations, mais elles n’en sont pas moins intrigantes, surtout si elles émanent des plus hauts responsables. Ainsi, lorsque M. Tokayev a demandé de l’aide, l’Organisation du traité de sécurité collective (OTSC), composée de la Russie, de l’Arménie, du Belarus, du Kazakhstan, du Kirghizstan et du Tadjikistan, n’a pas hésité à envoyer des casques bleus.

Les réunions prévues ont été organisées en réponse à la proposition de Moscou d’un accord de sécurité visant à stopper l’expansion de l’OTAN dans les anciens pays soviétiques, y compris l’Ukraine, qui cherche activement à adhérer au bloc de 30 nations, une ligne rouge claire pour Moscou. Il serait difficile d’imaginer une méthode plus efficace pour perturber ces pourparlers que de semer une nouvelle pagaille à la frontière de la Russie.

« Je trouve intéressant que les troubles aient semblé quelque peu coordonnés à travers le pays, survenant pendant la période du Noël orthodoxe et juste avant le dialogue sur la sécurité entre les États-Unis et la Russie », a déclaré à Sputnik, vice-président exécutif du Eurasia Group Earl Rasmussen. « Une coïncidence ? On peut se poser la question », a-t-il ajouté.

Une autre bizarrerie qui mérite d’être mentionnée est que l’ambassade des États-Unis à Nur-Sultan a justement émis une » alerte de manifestation » pour plusieurs villes kazakhes le samedi 16 décembre 2021, soit plus de deux semaines avant que le véritable feu d’artifice ne commence véritablement. Oui, il s’agit probablement encore d’une théorie des coïncidences, mais de tels » avertissements » diplomatiques ont déjà fait l’objet de critiques, notamment de la part de Moscou ; sous couvert de fournir des avertissements de voyage aux citoyens américains, ces messages sur les médias sociaux servent sans doute plus à promouvoir des événements antigouvernementaux qu’autre chose.

En août 2019, la Russie a convoqué un diplomate américain de haut rang après avoir accusé le Département d’État de s’ingérer dans les affaires intérieures du pays en publiant sur Internet une carte indiquant l’itinéraire d’une manifestation non sanctionnée dans la capitale russe.

Entre-temps, toute discussion sur la possibilité d’une révolution de couleur déclenchée par l’étranger ne serait pas complète sans mentionner le premier financier, philanthrope et artiste du changement de régime lui-même, George Soros ; la Fondation Soros a une main si profonde dans les poches du Kazakhstan qu’elle atteint presque les chevilles d’Almaty. En parcourant la liste des activités et des institutions de cette seule fondation (à titre d’information, le Centre international pour le droit des organisations à but non lucratif estime que quelque 38 000 ONG opèrent au Kazakhstan et qu’une grande partie de leur financement provient de l’Agence américaine pour le développement international (USAID), de la National Endowment for Democracy, de Freedom House et d’autres organismes), on a du mal à comprendre comment un pays peut tolérer un tel niveau d’influence de la part d’un « agent étranger », qui s’est déjà vu poliment montrer la porte dans un certain nombre de pays, dont l’Ouzbékistan, la Biélorussie et la Russie.

La Fondation Soros, qui a ouvert ses portes au Kazakhstan en 1995, est très présente dans tous les domaines de la vie kazakhe, de l’art à l’éducation, en passant par le monde des médias et la politique ; toutes les bases sont couvertes. Une influence aussi profonde n’est pas passée inaperçue auprès des observateurs politiques.

Les médias kazakhs ont couvert à plusieurs reprises les activités de la Fondation Soros. En 2010, le journal « Our Life » de Pavlodar a écrit :

« En 2010, la Fondation Soros-Kazakhstan a annoncé son nouveau rôle d’intermédiaire entre l’État, les entreprises et la société civile dans l’élaboration des politiques publiques. Et ce, en dépit de la loi de la République du Kazakhstan ‘Sur les activités des organisations internationales et étrangères à but non lucratif en République du Kazakhstan’, qui stipule : ‘En République du Kazakhstan, les activités des organisations internationales et étrangères à but non lucratif, dont les objectifs ou les actions visent à interférer dans les affaires intérieures de l’État, sont interdites…' »

Sur cette question et d’autres similaires, Nikita Danyuk, directeur adjoint de l’Institut d’études et de prévisions stratégiques de l’Université RUDN, a rédigé en 2016 un article prophétique intitulé « Le Kazakhstan sous le feu des technologies politiques destructrices ».

Danyuk écrit : « La région de l’Asie centrale, en particulier le Kazakhstan, est un nœud géostratégique important, dont le contrôle permet d’influencer les processus d’intégration politique et économique de l’ensemble de l’espace eurasien. Après l’Ukraine et l’Arménie, le Kazakhstan est devenu, au cours du mois dernier, un autre terrain d’essai pour la mise en œuvre de … technologies politiques destructrices. »

En examinant les manifestations qui ont eu lieu au Kazakhstan à l’été 2016 et qui étaient axées sur la réforme agraire, Danyuk a rapporté que « l’organisateur direct des manifestations était la Fondation internationale Adil Soz pour la défense de la liberté d’expression, dont les donateurs comprennent les ambassades américaine et britannique, l’Open Society Institute de George Soros, Freedom House et la National Endowment for Democracy (NED) ».

S’il ne fait aucun doute que le Kazakhstan est en proie à une foule de problèmes sociaux et politiques – dont le sous-développement économique, les inégalités, la corruption et la kleptocratie ne sont pas les moindres – cela ne signifie pas qu’il n’y a pas d’acteurs étrangers sur le terrain dans le pays, désireux de tirer parti de ces problèmes à des fins stratégiques. Tout bien considéré, ce sera le plus grand défi de Nur-Sultan à l’avenir : éliminer au plus vite ces éléments étrangers intéressés qui s’agitent au nom du chaos régional.

Traduction de TSCF par Aube Digitale