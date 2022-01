L’Autriche relègue quelque 3,8 millions de personnes ayant reçu une double dose de vaccin au statut de « non-vaccinés »

Le gouvernement autrichien a annoncé aujourd’hui que la validité du « pass vert » a été réduite à six mois. Cela signifie également que toutes les personnes qui ont reçu leur « vaccination complète » au cours des six derniers mois seront reléguées à un état civil inférieur et deviendront « non-vaccinées ».

Il y a six mois, environ 3,8 millions d’Autrichiens étaient considérés comme « complètement vaccinés ». Ils faisaient confiance à l’ancien chancelier Sebastian Kurz et aux Verts qui avaient promis que la double injection les « libérerait ». Leur « devoir civique » et leur « solidarité » allaient vaincre la maladie, leur a-t-on répété, et bientôt tout rentrerait dans l’ordre. Ou pas ? Le chancelier Nehammer enfonce le clou, même contre ses partisans.

