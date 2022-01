L'Espagne arrête de compter les cas covid, toutes les restrictions vont être levées, le masque abandonné

par Le Média en 4-4-2.

L’Espagne entame un retour au réel, un retour à la raison. Il semble bien que Omicron ait changé la donne. Malgré le matraquage d’un pseudo-danger de ce variant, la sauce n’a pas pris, les médias mainstream comme LCI n’ont pas suivi. La multiplication des tests par le gouvernement français pour faire peur à la populations ne fonctionne plus. Omicron est non seulement inoffensif, mais, cerise sur le gâteau, il est bénéfique puisqu’il agit comme un vaccin à virus vivant atténué.

Voici les propos du chef de l’État espagnol Pedro Sánchez : « Je crois que c’est un débat nécessaire. Aujourd’hui on voit que la mortalité n’est pas celle que nous avons connue lors de la première vague. Donc je crois que nous avons les conditions pour que, avec prudence, petit à petit, en ouvrant le débat au niveau technique, au niveau des professionnels de santé, mais aussi au niveau européen, nous commencions à considérer l’évolution de cette maladie avec des paramètres différents de ceux que nous avions jusqu’à maintenant ».

Le gouvernement espagnol va arrêter de compter les cas covid. Finie l’utilisation incessante de cette fausse boussole qui fait mentir la réalité et dont se délecte notre Véran national. Autres mesures :

Ne plus tester les citoyens qui n’ont pas ou peu de symptômes

Terminés les tests massifs et systématiques

Ne plus tracer les contacts

Arrêter les isolements

Laisser totalement tomber le masque.

LCI n’en finit plus de dire des vérités et ainsi de redorer le blason trop entaché par deux années de silence à propager la propagande gouvernementale. Tenir la chandelle ne dure qu’un temps, il faut se refaire. Qu’attend notre gouvernement ? Les courbes de contaminations et de décès en Espagne et en France sont comparables :

