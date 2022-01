La 6ème extinction massive a commencé (étude)

La sixième extinction de masse de la biodiversité de la planète est en cours, selon une nouvelle étude qui confirme les précédentes alertes selon lesquelles les espèces de la Terre ont disparu à un rythme soutenu au cours des derniers siècles.

Image d’entête, à partir de l’étude : la Rhytine de Steller (Hydrodamalis gigas (Zimmerman)), l’une des rares extinctions marines documentées, squelette au Musée des Confluences, Lyon. (Vassil/ Wikimedia)

La planète a connu jusqu’à présent cinq extinctions massives d’espèces, c’est-à-dire des événements d’extinction marqués par une perte massive de biodiversité due à des phénomènes naturels exceptionnels. Mais l’extinction actuelle est entièrement due aux activités humaines, selon l’étude publiée la semaine dernière (lien plus bas).

Les chercheurs ont estimé que depuis l’an 1500, la Terre pourrait déjà avoir perdu entre 7,5 % et 13 % de ses 2 millions d’espèces connues.

Selon Robert Cowie, auteur principal de l’étude de l’université d’Hawaï à Manoa :

L’augmentation spectaculaire des taux d’extinction d’espèces et la diminution de l’abondance de nombreuses populations animales et végétales sont bien documentées, mais certains nient que ces phénomènes s’apparentent à des extinctions massives.

Pour les experts, comme pour le déni du climat, nombreux sont ceux qui n’acceptent toujours pas que les disparitions d’espèces en cours équivalent à une sixième extinction massive. Ils ont ajouté que ce déni était dû à une vision biaisée de la crise en cours qui se concentre uniquement sur les mammifères et les oiseaux, ignorant le taux de mortalité des invertébrés, qui constituent environ 95 % des espèces animales connues.

A partir de l’étude : les parasites, comme ce pou (Rallicola pilgrimi), qui s’est éteint lorsque son hôte, le Kiwi d’Owen (Apteryx owenii), a été transféré sur des îles sans prédateurs et qui ne figure pas sur la Liste rouge, sont presque totalement inconnus dans l’évaluation des extinctions. (Te Papa (A1.018470)/ Wikimedia)

Selon les chercheurs dans leur étude :

Souvent, ils utilisent la liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature ( UICN ) pour soutenir leur position, en faisant valoir que le taux de disparition des espèces ne diffère pas du taux de fond. Cependant, la liste rouge est fortement biaisée : presque tous les oiseaux et les mammifères, mais seulement une infime partie des invertébrés ont été évalués en fonction de critères de conservation.

Les invertébrés, comme les espèces d’insectes, étant moins susceptibles d’être évalués que les espèces mieux connues des autres groupes, les chercheurs ont déclaré que ces créatures pourraient bien être les « plus susceptibles d’être menacées » et donc d’avoir disparu.

A partir de l’étude : coquilles d’escargots terrestres de Rurutu (îles Australes, Polynésie française), récemment disparues avant qu’elles ne soient collectées et décrites scientifiquement. (O. Gargominy/ A. Sartori)

Toujours selon les chercheurs :

Ainsi, le nombre d’espèces considérées comme éteintes dans la Liste rouge est sous-estimé et ne peut être utilisé pour estimer les véritables niveaux d’extinction.

Alors que la liste rouge suggère qu’environ 900 espèces ont disparu, les chercheurs ont déclaré que le nombre réel de disparitions dépasse largement le taux normal d’extinctions sur la planète. Ils estiment qu’entre 150 000 et 260 000 des quelque 2 millions d’espèces connues pourraient déjà avoir disparu depuis l’an 1500 environ.

A partir de l’étude : éteinte mais non répertoriée comme telle, de peur de commettre “l’erreur Roméo ». À gauche : Courlis esquimau (Numenius borealis (Forster)), d’après Audubon (1827-1838 : planche 208 ; Wikimedia). A droite : Paruline de Bachman (Vermivora bachmani (Audubon)), d’après Audubon (1827-1838 : planche 185 (détail) ; Creative Commons, Rawpixel).

Parmi les formes de vie sur Terre en voie d’extinction, l’étude montre que les espèces terrestres, en particulier les espèces insulaires, subissent des taux d’extinction bien plus élevés que les espèces continentales.

Alors que certains affirment que cette extinction massive est une trajectoire naturelle et que l’humain n’est qu’une espèce parmi d’autres jouant son rôle sur Terre, les chercheurs soutiennent que ce dernier est la seule espèce à avoir un choix conscient concernant l’avenir de la planète.

Ils ont appelé les scientifiques à collecter et à documenter autant d’espèces que possible avant qu’il ne soit trop tard pour les étudier.

Pour les chercheurs :

Nier la crise, l’accepter et ne rien faire, ou l’embrasser et la manipuler pour le bénéfice inconstant des gens, définis sans doute par les politiciens et les intérêts commerciaux, est une abrogation de la responsabilité morale.