La CIA forme des spécialistes en guérilla pour Kiev

Des accusations gratuites

Kiev, pour sa part, a concentré des troupes dans le sud-est de l’Ukraine et effectue des tirs contre les deux républiques autoproclamées, celles de Donetsk et de Lougansk. La situation s’aggrave par les livraisons d’armes à l’Ukraine par les États-Unis et d’autres pays de l’Otan et la multiplication du nombre de manœuvres en mer Noire. Moscou soupçonne que l’Occident cherche à créer un dispositif militaire aux frontières russes.