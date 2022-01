La fortune des milliardaires a plus augmenté depuis le début de la pandémie qu’en une décennie

Les grandes fortunes voient leur pouvoir d’achat augmenter encore plus, malgré les difficultés de l’économie mondiale, voire grâce à elles et aux aides publiques débloquées pour l’occasion. A l’autre extrémité du spectre, 97 millions de personnes dans le monde ont sombré dans l’extrême pauvreté en 2021.

Alors qu’une part non négligeable de la population se retrouve dans une position financière précaire, la pandémie cédant la place à une inflation galopante, les riches, eux, se portent très bien. S’appuyant sur des données compilées par Forbes, Oxfam signale dans un nouveau rapport que la richesse totale des milliardaires est passée de 8.600 milliards de dollars en mars 2020 à 13.800 milliards de dollars en novembre 2021, soit une augmentation plus importante que celle des 14 années précédentes réunies.

Les 10 hommes les plus riches du monde ont vu leur richesse collective plus que doubler, augmentant de 1,3 milliard de dollars par jour. Cela représente donc, pour l’ensemble des milliardaires, une progression financière d’environ 8.600 milliards de dollars.

« Les milliardaires ont eu une pandémie formidable. Les banques centrales ont injecté des milliers de milliards de dollars dans les marchés financiers pour sauver l’économie, mais une grande partie de cette somme a fini par remplir les poches des milliardaires qui profitaient d’un boom boursier », a déclaré Gabriela Bucher, directrice exécutive d’Oxfam, dans un communiqué de presse repris par CNN.

Une richesse qui a doublé

La richesse combinée des 10 premiers milliardaires a doublé pendant la pandémie et est désormais six fois supérieure à celle des 3,1 milliards de personnes les plus pauvres du monde, selon le rapport. « L’inégalité à un tel rythme et à une telle échelle se produit par choix, et non par hasard », a déclaré la directrice d’Oxfam. « Non seulement nos structures économiques nous ont tous rendus moins sûrs face à cette pandémie, mais elles permettent activement à ceux qui sont déjà extrêmement riches et puissants d’exploiter cette crise à leur propre profit. »

Selon le classement Forbes, les 10 personnes les plus riches du monde se hiérarchisent ainsi :

Jeff Bezos (198,9 milliards de dollars)

Bernard Arnault et sa famille (194,1 milliards)

Elon Musk ($155,5 milliards)

Bill Gates ($126,2 milliards)

Mark Zuckerberg (120,4 milliards)

Larry Page (106,6 milliards)

Warren Buffett (105 milliards)

Sergey Brin (103,3 milliards)

Larry Ellison (101,8 milliards)

Françoise Bettencourt-Meyers & sa famille (91 milliards)

97 millions de très pauvres en plus

Pendant que ceux-là deviennent encre plus riche, la Banque mondiale estime que 97 millions de personnes dans le monde sont tombées dans l’extrême pauvreté en 2020 et vivent désormais avec moins de 2 dollars par jour. Le nombre de personnes les plus pauvres du monde a également augmenté pour la première fois en plus de 20 ans.