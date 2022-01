Le drapeau européen sous l'Arc de Triomphe fait réagir

Valérie Pécresse, candidate des Républicains à l’élection présidentielle, lui a emboîté le pas. « Présider l’Europe oui, effacer l’identité française non ! Je demande solennellement à Emmanuel Macron de rétablir notre drapeau tricolore à côté de celui de l’Europe sous l’arc de Triomphe », a tweeté la présidente de la région Île-de-France. « Courir après Marine Le Pen, copier ses tweets et ses basses polémiques, quelle tristesse Valérie Pécresse ! », lui a aussitôt répondu, sur le même réseau social, le secrétaire d’Etat aux Affaires européennes, Clément Beaune. Eric Zemmour n’est pas non plus resté coi face à un tel changement, relate BFM TV. « L’Arc de Triomphe sous Macron : après le saccage et l’empaquetage, l’outrage », a réagi l’auteur de La France n’a pas dit son dernier mot (Rubempré).