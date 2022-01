Le musée de l’Holocauste de l’Illinois introduit des passeports vaccinaux

Le musée de l’Holocauste de l’Illinois a annoncé qu’il allait introduire l’obligation de présenter un passeport vaccinal pour entrer, ce qui a suscité de vives réactions.

Même les enfants dès l’âge de cinq ans devront montrer un passeport.

« Afin de garantir que le musée de l’Holocauste de l’Illinois soit aussi sûr que possible pour les visiteurs, les bénévoles et le personnel, le musée exigera que tous les invités âgés de 5 ans et plus présentent une preuve de vaccination complète contre le COVID-19 pour entrer dans le bâtiment à partir du 5 janvier 2022 », peut-on lire dans l’annonce.

Le musée est l’un des nombreux lieux qui ont tourné le dos aux libertés civiles au cours des deux dernières années.

« Je me souviens avoir visité le musée de l’Holocauste lorsqu’il se trouvait dans un bâtiment très modeste sur Main Street à Skokie. C’était une expérience difficile, mais profondément significative pour un enfant. S’il vous plaît, reconsidérez cette politique. Les non-vaccinés ne sont pas uniquement dangereux. C’est tellement troublant », a répondu un utilisateur sur Twitter.