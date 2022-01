Le Pakistan affirme que l’essai de la médecine traditionnelle chinoise pour le COVID-19 a été couronné de succès

Ce traitement de phytothérapie à base de 12 plantes a été approuvé depuis avril 2020 par la Chine. Cette préparation avait été développée pour soigner la grippe H1N1 et elle est aujourd'hui utilisée pour le COVID. Voilà sa composition exacte: chèvrefeuille du Japon, gypse, éphédra, amande amère frite, Scutellaire, Forsythia, Fritillaire, Anemarrhena, graine de bardane, Artemisia annua , menthe poivrée et réglisse. En dehors de l'artemisia dont on a déjà parlé, on retrouve des plantes aux propriétés antivirales qui n'intéressent pas les labos comme forsythia mais aussi la réglisse qui dispose de plusieurs études concernant le COVID (étude 1, étude 2, étude 3). La médecine traditionnelle chinoise a des centaines d'années d'avance sur la médecine allopathique moderne sur bien des points. Fawkes

KARACHI, Pakistan, 17 janvier (Reuters) – Les autorités sanitaires pakistanaises ont annoncé lundi l’achèvement d’un essai clinique réussi d’un médicament traditionnel chinois à base de plantes pour le traitement du COVID-19, alors que le pays d’Asie du Sud entre dans une cinquième vague de la pandémie menée par le variant Omicron.



Le médicament chinois, Jinhua Qinggan Granules (JHQG) fabriqué par Juxiechang (Beijing) pharmaceutical Co Ltd, est déjà utilisé dans le traitement des patients atteints du COVID-19 en Chine.



« Comme il a été testé sur des patients présentant différentes variantes du COVID-19, nous nous attendons à ce qu’il soit efficace sur Omicron comme sur les autres variants », a déclaré à la presse le professeur Iqbal Chaudhry, directeur de l’International Center for Chemical and Biological Science (ICCBS) où les essais ont été menés.



Les essais ont été menés sur 300 patients qui ont été traités à domicile, et seraient efficaces sur les cas légers à modérés de COVID-19, a déclaré à la presse le Dr Raza Shah, investigateur principal des essais, ajoutant que le taux d’efficacité était d’environ 82,67%.



Les essais ont été approuvés par l’Autorité de réglementation des médicaments du Pakistan.



Le Pakistan a signalé 4 340 cas de COVID-19 lundi, soit le chiffre le plus élevé enregistré en trois mois sur une période de 24 heures. Karachi, la plus grande ville du pays, a enregistré un taux de positivité – le pourcentage de tests revenant positifs – de 39,39 % pendant le week-end, le plus élevé à ce jour.



« Au cours des sept derniers jours, le nombre de cas de COVID au Pakistan a augmenté de 170 %, tandis que le nombre de décès a également augmenté de 62 % », a déclaré le Centre national de commandement des opérations (NCOC), qui supervise la réponse à la pandémie, dans un tweet lundi.