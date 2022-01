Le Professeur Didier Raoult invité de Cyril Hanouna sur C8 dans l'émission TPMP, le dit bien, les non vaccinés ont moins de charges virales que les vacciné, et donc, qu'en aucun cas ils sont à victimiser: "il n’y pas d’évidences que les non vaccinés soient plus contagieux que les vaccinés. Pour le delta, les vaccinés avait des charges virales supérieures aux non vaccinés !"