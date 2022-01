"Le soldat inconnu, on ne sait même pas si il était Français", signé J-M Aphatie

Suite à l'apparition succincte et en solo du drapeau européen sous l'Arc de triomphe, Jean-Michel Aphatie s'est exprimé : "Le soldat inconnu, on ne sait même pas si il était Français ! Il est inconnu, on ne sait pas !"

Si ce grand journaliste lit WikiStrike, nous lui proposons ce petit cours d'histoire:

1 - le soldat inconnu reposant sous l'Arc de Triomphe est bien français

2 - Il a été choisi parmi huit corps de soldats ayant servi sous l'uniforme français durant la première guerre mondiale

3 - Il est inconnu car non identifiable à l'époque, tout simplement