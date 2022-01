Le Soleil possédait initialement des anneaux semblables à ceux de Saturne

De récentes recherches suggèrent que la taille de notre planète aurait été conditionnée par la présence de bandes de poussière et de gaz, semblables aux anneaux de Saturne, autour du Soleil.

DES SIMULATIONS INFORMATIQUES AVANCÉES

Menée par des chercheurs de l’université Rice, aux États-Unis, cette nouvelle étude publiée dans la revue Nature Astronomy repose sur des centaines de simulations avancées de formation du Système solaire, dans lesquelles notre astre était initialement entouré d’anneaux de gaz et de poussière, habituellement observés par les scientifiques autour de jeunes étoiles lointaines.

Le modèle informatique utilisé s’est avéré particulièrement fiable, en reproduisant correctement la ceinture d’astéroïdes entre Mars et Jupiter, les masses des différentes planètes internes et la ceinture de Kuiper, se composant de comètes, d’astéroïdes et d’étranges objets transneptuniens.