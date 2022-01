Le véritable nombre de victimes du COVID-19 en Chine est 366 fois plus élevé que le chiffre officiel, selon un analyste

Des membres du personnel portant des équipements de protection individuelle (EPI) pulvérisent du désinfectant à l’extérieur d’un centre commercial à Xi’an, en Chine, le 11 janvier 2022. (STR/AFP via Getty Images)

« Rappelez-vous, en 2020, il n’y avait pas de vaccin, il n’y avait pas de traitement » , a-t-il dit. « Vous aviez donc une population non protégée qui a montré zéro décès dus au COVID, même s’ils ont eu des dizaines de milliers de cas. »

Des passagers portant des masques arrivent à l’aéroport international de Shanghai Pudong, à Shanghai, le 19 mars 2020. (Hector Retamal/AFP via Getty Images)

« C’est impossible. C’est médicalement impossible, c’est statistiquement impossible » , a déclaré M. Calhoun à NTD, une filiale de The Epoch Times.

Le régime chinois n’a signalé que deux décès supplémentaires depuis le 1er avril 2020, ce qui place la Chine au rang de pays ayant le plus faible taux de mortalité lié au COVID-19 au monde, ce dont Zhong Nanshan, l’épidémiologiste chinois qui supervise la réponse de la Chine à l’épidémie, s’est vanté pas plus tard que la semaine dernière.

La grande majorité des décès officiellement enregistrés en Chine sont survenus à Wuhan au cours des trois premiers mois de la pandémie, et seulement quelques centaines d’autres ont été signalés dans le reste du pays.

Ces conclusions de George Calhoun, directeur du programme de finance quantitative à l’Institut de technologie Stevens, se fondent sur des données datant de janvier et générées par un modèle développé par The Economist.

En examinant les dossiers publics et les rapports de recherche antérieurs, et en analysant la tendance du régime à étouffer les scandales dans le passé, Calhoun est arrivé à une conclusion qui lui semble évidente : la Chine a fait de sa politique « zéro COVID » un objectif politique, et falsifie systématiquement les données pour étayer cette affirmation.

« Quelqu’un a diffusé un message à la fin du premier trimestre et en 2020 et a dit : ‘Ok, nous voulons voir le zéro-COVID. C’est notre politique. Et c’est devenu zéro-COVID », a-t-il dit.

Anomalies

La « preuve irréfutable » est une chute soudaine des décès dus au COVID-19 depuis avril 2020 en provenance de Chine continentale, après un taux d’infection « effréné », a déclaré M. Calhoun.

Du 1er avril 2020 au 8 janvier 2022, plus de 22 102 cas ont été signalés en Chine continentale, selon les données du Johns Hopkins Coronavirus Resource Center. Seuls deux décès ont été enregistrés sur la même période.

En comparaison, Hong Kong, qui a compté environ deux fois moins d’infections au COVID-19 sur la période, a signalé 213 décès.

Le taux de létalité (la proportion des personnes infectées qui sont décédées) à Wuhan au cours des trois premiers mois de la pandémie était en moyenne d’environ 7,7 %, soit plus de cinq fois celui des États-Unis et quatre fois la moyenne mondiale.