Les avortements constituent la principale cause de décès dans le monde en 2021, avec 43 millions de victimes

Les avortements ont été la principale cause de décès dans le monde en 2021, avec près de 43 millions de bébés à naître tués dans le ventre de leur mère, selon les données fournies par Worldometer.

Le 31 décembre 2021 à midi, 42,6 millions d’avortements ont été pratiqués au cours de l’année, a révélé Worldometer, tandis que 8,2 millions de personnes sont mortes du cancer, 5 millions du tabagisme, 1,7 million du VIH/sida, 1,3 million d’accidents de la route et 1 million de suicides.

Si l’on additionne tous les décès dans le monde dus à des causes autres que l’avortement, on obtient un chiffre de 58,7 millions, ce qui signifie que les avortements ont représenté un peu plus de 42 % de tous les décès humains en 2021.

À titre de comparaison, les décès dans le monde dus au coronavirus en 2021 s’élevaient à environ 3,5 millions, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Worldometer – élu l’un des meilleurs sites de référence gratuits par l’American Library Association (ALA) – tient le compte tout au long de l’année des principales statistiques mondiales, notamment la population, les naissances, les décès, les automobiles produites, les livres publiés et les émissions de CO2.

Il enregistre également le nombre total d’avortements pratiqués dans le monde, sur la base des dernières statistiques sur les avortements publiées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).