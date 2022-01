Les fondements du système financier mondial ont été discrètement remplacés, sans que personne ne s'en aperçoive

Les banques et les régulateurs sont en train de mettre en place un remplacement du Libor, ou taux interbancaire offert à Londres. Ce taux d'intérêt de référence était responsable de 300 000 milliards de dollars de contrats financiers.

Depuis lundi, le London Interbank Offered Rate (Libor), l'indice de référence le plus important au monde pour les taux d'intérêt à court terme, a été levé. Le Libor est un taux d'intérêt moyen auquel un grand nombre de banques internationales à Londres sont prêtes à se prêter les unes aux autres. Le système est maintenant effectivement mort, écrit le site d'affaires Axios.



Les banques gagnent de l'argent en prêtant de l'argent à un taux d'intérêt plus élevé que leurs propres coûts d'emprunt. Le Libor était censé être une mesure des coûts des banques, donc si une banque fixait le prix d'un prêt, disons, 1 point de pourcentage au-dessus du Libor, elle savait que sa marge bénéficiaire serait de 1 point de pourcentage.



Susceptible d'être truqué



Cependant, le système Libor était trop facile à manipuler et, de plus, il a provoqué en 2012 l'un des plus grands scandales financiers de l'histoire. Des milliards de dollars de prêts et de produits dérivés ont été négociés en utilisant le système Libor. Les opérateurs pouvaient augmenter leurs prêts de quelques centièmes de point de pourcentage au-dessus de l'indice de référence pour gagner d'énormes sommes d'argent, en toute illégalité.



Plusieurs banques auraient accumulé des dettes d'environ 9 milliards de dollars en 2012. Un certain nombre de commerçants ont également été condamnés à des peines de prison pour leur tricherie. C'est la raison pour laquelle les banques et les régulateurs ont décidé de mettre fin au Libor et de le remplacer par des indices de référence plus fiables.



Alors, à quoi ressemble un taux de base fiable ?



Le Libor sera remplacé par toute une série de nouveaux taux d'intérêt. Par exemple, le « Sonia » sera utilisé pour la livre britannique, le « Tona » pour le yen japonais et le « Saron » pour le franc suisse, etc. Le dollar américain est la seule monnaie qui continuera à suivre le taux de base du Libor. Les nouveaux prêts suivront un critère différent. Les données sur le taux de financement sécurisé au jour le jour (SOFR) de la Fed de New York sont un candidat de choix pour devenir le nouveau modèle de base.



Mais le passage du Libor à d'autres systèmes a été une tâche colossale. Les marchés ne pouvaient pas simplement être fermés pendant la mise en œuvre du nouveau système. Axios écrit :

« Des infrastructures profondément ancrées devaient être remplacées alors qu'elles étaient encore utilisées de manière intensive. »

Mais les jours du système Libor sont définitivement comptés. Il est incroyable que la transition ait été à peine remarquée, surtout lorsque des milliers d'entreprises ont dû coopérer pendant une pandémie.



Source Business AM