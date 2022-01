Les premières roches lunaires récupérées depuis des décennies viennent de parler

Importance

L’équipe travaille toujours sur les échantillons lunaires pour faire la lumière sur ce mystère. Une meilleure compréhension des processus géologiques nous permettra d’étudier plus facilement d’autres planètes dont nous ne disposons pas encore d’échantillons de sol – par exemple, Mars, Vénus et Mercure. Elle pourrait même aider à la recherche de la vie extraterrestre, car l’activité volcanique joue un rôle clé dans la formation des atmosphères et des océans.

Les futures missions chinoises

La lune continue de jeter de nouveaux mystères aux scientifiques, tandis que la RPC prépare déjà une nouvelle mission d’exploration de la lune – la station interplanétaire Chang’e-6, dont le lancement est prévu en 2024. Avec le rover chinois et la construction de sa propre station spatiale en orbite terrestre, nous voyons comment la Chine commence activement à explorer l’espace.

