Les terrifiantes prédictions de Nostradamus pour 2022

Alors que la planète peine encore à sortir de l'urgence provoquée par le coronavirus, de nouveaux conflits commencent à émerger. Les luttes idéologiques et politiques ainsi que les problèmes économiques et humanitaires sont à l'ordre du jour et auront de sombres conséquences pour 2022.

Après une année 2021 marquée une nouvelle fois par la pandémie de Covid-19 et de nombreuses crises, le nom de l'astrologue Nostradamus apparaît pour 2022, et le moindre que l'on puisse dire, c'est que les 365 jours un quart devant nous, n'ont rien de très réjouissants, selon les spécialistes du grand prophète français.

La chute de l'Union européenne

2022 ne serait pas non plus une bonne année pour le bloc européen. Selon les interprètes des prédictions de Nostradamus, cette année commencera le déclin de l'Union européenne (UE). Les tensions provoquées par le Brexit n'auraient sonnerait comme le début de la fin pour le bloc, qui commencerait à se séparer, laissant une Europe divisée.

Grande ville assiégée

Toujours en Europe, l'une des grandes villes du continent souffrirait énormément avec l'arrivée de la nouvelle année. Le lieu n'est pas précisé, mais les noms de Paris et de Londres sont évoqués, et même le coronavirus et le terrorisme sont évoqués comme causes. Autour de la Grande Ville, il y aura des militaires logés dans des champs et des faubourgs .