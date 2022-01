Manifestation des camionneurs: Trudeau et sa famille exfiltrés de leur domicile d'Ottawa

Parti de la grogne des camionneurs contre l'obligation vaccinale imposée pour franchir la frontière entre le Canada et les Etats-Unis, le mouvement s'est ensuite étendu à des revendications plus larges.

Parti de la grogne des camionneurs contre l'obligation vaccinale imposée pour franchir la frontière entre le Canada et les Etats-Unis, le mouvement s'est ensuite étendu à des revendications plus larges.

Parti de la grogne des camionneurs contre l'obligation vaccinale imposée pour franchir la frontière entre le Canada et les Etats-Unis, le mouvement s'est ensuite étendu à des revendications plus larges.

Parti de la grogne des camionneurs contre l'obligation vaccinale imposée pour franchir la frontière entre le Canada et les Etats-Unis, le mouvement s'est ensuite étendu à des revendications plus larges.

Un peu plus loin, les klaxons et les moteurs rugissants des centaines de camions et de pickups qui ont rejoint la capitale se font entendre non stop.