Perdu dans l'espace-temps, Joe Biden a souhaité une bonne année "2020" à ses concitoyens

Les adversaires politiques de Biden affirment souvent qu'il devient sénile. En outre, l'ancien Président Trump a accusé Biden d'être "mentalement abattu" pendant la campagne de 2020. Joe Biden, âgé de 79 ans, est le Président le plus âgé de l'histoire du pays et ses capacités cognitives font de plus en plus l'objet d'un débat public.