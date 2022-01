"Planet Lockdown", un nouveau documentaire prenant sur les conséquences de la crise sanitaire

90 minutes d'un nouveau documentaire sur la crise sanitaire mondiale et la situation qui découle de celle-ci, sorties ce 15 janvier 2022. Planet Lockdown a donné la parole à des épidémiologistes, des scientifiques, des médecins, des avocats et des manifestants, pour dépeindre au mieux les effets qu'a pu avoir la crise sanitaire sur notre société et notre environnement.

Voir ou revoir les lieux emblématiques de nombreuses villes du monde, vidées de toute animation humaine, et écouter les témoignages de nombreuses personnes qui livrent leurs analyses sans concession, voilà ce que vous propose Planet Lockdown.

La vérité étant sous influence, selon le réalisateur, il a tenu à saluer le courage de ceux qui ont témoigné, tels que Sucharit Bhakdi, Louis Fouché, Alexandra Henrion-Caude, Catherine Austin Fitts, Astrid Stuckelberger, Liliane Held-Khawam, Michael Yeadon, Carrie Madej, Václav Klaus, ou Reiner Fuellmich. Ce dernier donne le ton du documentaire dans le trailer : « L'empiètement sur nos droits individuels ne date pas d'hier, il s'agit de la dernière étape du plan. Parce qu'il doit y avoir un plan derrière tout ça, étant donné que la "pandémie" n'en est pas une et que ces gens nous ont menti au sujet des tests PCR. La prochaine question, bien sûr, est la suivante : qui fait cela, et dans quel but ? »

Les réalisateurs font savoir que l’objectif du documentaire est d’informer les auditeurs afin qu'ils surmontent leurs peurs.

Par souci de transparence, la totalité des interviews a été publiée et est téléchargeable gratuitement sur le site du film. Soucieux d’échapper à la censure, le protocole BitTorrent a été utilisé. Par ailleurs, la réalisation a été financée par des citoyens.

Après les divers documentaires, comme le controversé Hold-Up, sa suite Hold-On, ou encore Liberté, Planet Lockdown saura-t-il se faire une place dans le panorama de la contestation ?