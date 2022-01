Pourquoi la crise du Kazakhstan est bien plus grave que ne le laissent entendre les médias occidentaux ?

Par Tyler Durden pour Zero Hedge,

Le commentateur géopolitique Clint Ehrlich a déclaré, alors qu’il se trouvait sur le terrain à Moscou, que « la situation au Kazakhstan est beaucoup plus grave que ce que les médias occidentaux laissent entendre ». Il affirme en outre que le chaos déclenché la semaine dernière et la déstabilisation violente en cours augmentent considérablement le risque d’un conflit OTAN-Russie.

Il pose la question clé : que se passe-t-il vraiment au Kazakhstan ? Après tout, écrit-il, « en Amérique, la situation au Kazakhstan est un petit sujet d’actualité », mais il n’en reste pas moins qu' »à Moscou, elle fait actuellement l’objet d’une couverture médiatique 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, comme s’il s’agissait d’une menace apocalyptique pour la sécurité de la Russie. J’avais la télévision allumée ici pendant que j’écrivais ce fil de discussion, et le Kazakhstan est resté allumé tout le temps. » Vous trouverez ci-dessous le méga-fil de discussion d’Ehrlich sur Twitter, qui explore la crise et explique pourquoi cette affaire est plus importante que beaucoup ne le pensent…

Les manifestations de masse et les violences antigouvernementales ont fait des dizaines de morts. La Russie déploie 3 000 parachutistes après que les forces de sécurité kazakhes ont été débordées. La plus grande ville, Almaty, ressemble à une zone de guerre. Pour comprendre pourquoi la Russie est prête à déployer des troupes au Kazakhstan, il est essentiel de comprendre l’importance des intérêts nationaux vitaux de la Russie dans ce pays. Il ne s’agit pas de n’importe quelle ancienne république soviétique. Elle est presque aussi importante pour la Russie que la Biélorussie ou l’Ukraine.

Premièrement, la Russie et le Kazakhstan ont la plus grande frontière terrestre continue de la planète. Si le Kazakhstan se déstabilise, une fraction importante des 19 millions d’habitants du pays pourrait devenir des réfugiés traversant la frontière. La Russie n’est pas disposée à laisser cela se produire.

Deuxièmement, environ un quart de la population du Kazakhstan est composée de Russes ethniques. Les nationalistes kazakhs sont en grande majorité des musulmans, qui en veulent à la minorité russe orthodoxe et chrétienne. La Russie estime qu’une guerre civile entraînerait un risque non négligeable de nettoyage ethnique anti-russe.

Troisièmement, le cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan était le cœur du programme spatial soviétique. La Russie l’utilise toujours comme sa principale installation de lancement dans l’espace. Le cosmodrome de Vostochny, dans l’Extrême-Orient russe, réduira cette dépendance, mais il n’est pas encore terminé.

Quatrièmement, la Russie effectue ses essais de missiles antibalistiques sur le site d’essai de Sary-Shagan, au Kazakhstan. C’est là que se déroule le développement en cours du système ABM S-550, l’un des fondements de la sécurité nationale de la Russie.

Cinquièmement, le cycle du combustible nucléaire russe est intimement lié au Kazakhstan. Des exploitations minières d’uranium soutenues par la Russie sont actives dans ce pays. L’uranium du Kazakhstan est enrichi à Novouralsk, en Russie, puis renvoyé au Kazakhstan pour être utilisé dans les assemblages de combustible nucléaire chinois.

L’ensemble de ces intérêts sécuritaires fait du Kazakhstan une région que la Russie est prête à stabiliser par la force. Les 3 000 soldats qu’elle a déjà engagés ne sont pas le maximum qu’elle est prête à déployer. Si nécessaire, il ne s’agira que de la première vague de forces russes dans le pays. La question la plus importante est de savoir comment la situation au Kazakhstan affectera l’impasse actuelle entre la Russie et l’OTAN au sujet de l’Ukraine. La Russie sera-t-elle dissuadée d’intervenir en Ukraine par la nécessité de maintenir des réserves à déployer au Kazakhstan ? Ou sera-t-elle simplement provoquée ?

Rappelons qu’avant l’escalade au Kazakhstan, la Russie avait massé des troupes le long de sa frontière avec l’Ukraine. Moscou a lancé un ultimatum : fournir des garanties de sécurité pour que l’Ukraine n’adhère pas à l’OTAN « sinon ». La situation était déjà très dangereuse. Les pourparlers OTAN-Russie visant à résoudre la crise en Ukraine devaient commencer la semaine prochaine. Or, à leur veille, la révolution contre le gouvernement du Kazakhstan a commencé. La Russie perçoit cela comme un acte de « guerre hybride ». À tort ou à raison, cette perception alimente un désir de vengeance.

Qu’est-ce qu’une « guerre hybride » ? Du point de vue russe, il s’agit d’une approche à deux volets du changement de régime. Premièrement, les ONG soutenues par l’Occident encouragent les grandes manifestations contre le gouvernement en place. Ensuite, des provocateurs armés utilisent les manifestations comme couverture pour organiser des attaques cinétiques.

Moscou estime que ce mode opératoire a été utilisé avec succès en Ukraine pour évincer le gouvernement d’obédience russe en 2014. Et elle pense que l’Occident a tenté sans succès d’employer la même stratégie pour renverser les alliés de la Russie en Syrie et en Biélorussie. On peut se demander si l’Occident a le pouvoir de déclencher des révolutions comme le prétend la Russie. Pourtant, l’Amérique joue le jeu de la paranoïa russe en finançant des ONG de la « société civile » à l’étranger.

