Québec : les non-vaccinés interdits des grandes surfaces et sous tutelle dans les pharmacies

Depuis lundi 24 janvier 2021, les non-vaccinés au Québec deviennent des sous-hommes qu’il faut encadrer, surveiller, contrôler, diriger. Le passe vaccinal devient obligatoire dans les grandes surfaces supérieures à 1500 mètres carrés (Michel-Édouard Leclerc aurait adoré), les non-vaccinés n’ont accès qu’aux pharmacies et stations-service.

Pour ce qui est d’acheter dans les pharmacies, ça devient un peu plus compliqué puisque le non-vacciné sera sous tutelle, il devra se faire accompagner par un employé qui vérifiera qu’il n’achète que des produits essentiels. L’arrêté du ministre de la Santéprescrit qu’« Une personne qui n’est pas adéquatement protégée contre la COVID-19 qui accède à une pharmacie située dans un commerce de vente en gros ou de vente au détail dont la surface de vente est de 1500 mètres carrés ou plus pour y recevoir un service pharmaceutique soit accompagnée en tout temps lors de ses déplacements par un employé de ce commerce, de cette pharmacie ou de tout autre personne mandatée par eux à cet effet et qu’elle ne puisse y acheter d’autres produits que ceux liés au service pharmaceutique qu’elle reçoit; » Voici l’arrêté numéro 2022-007 du ministre de la Santé et des Services sociaux Christian Dubé, en date du 23 janvier 2022 : Loi sur la santé publique.

Le flicage entre citoyens nous rappelle les heures les plus sombres de notre histoire, mais il semble que les États du monde n’aient pas appris grand-chose de l’histoire — ou ne l’aient que trop bien appris… Heureusement, nos cousins du Canada ne perdent pas complètement le nord. En effet, le mouvement des routiers contre le pass vaccinal, baptisé Freedom Convoy 2022 (le convoi pour la liberté 2022), prend de l’ampleur chaque jour. On en profite donc pour leur dire qu’on les soutient. Ne vous laissez pas impressionner, ne lâchez rien ! Depuis la France, on est avec vous, les gars.