Un nouveau tombeau gréco-romain contenant 20 momies est découvert à Assouan

À gauche, vue intérieure de l’entrée de la tombe gréco-romaine au Mausolée de l’Aga Khan. À droite, Patrizia Piacentini et d’autres chercheurs dans la tombe. Source : Mission égypto-italienne (EIMAWA)

Une grande tombe gréco-romaine, jusqu’à présent inconnue, a été découverte et fouillée à Assouan par la Mission égypto-italienne à l’ouest d’Assouan (EIMAWA). Les fouilles se sont étalées sur six mois, entre mai et octobre 2021, rapporte La Statale News. Et ce qui rend cette découverte spéciale, ce sont les 20 momies qui ont été découvertes dans cette tombe gréco-romaine massive située à proximité du mausolée de l’Aga Khan. Selon Mostafa Waziri, secrétaire général du Conseil suprême des antiquités, la tombe gréco-romaine récemment découverte comporte deux parties, l’une en surface (faite de grès rectangulaire et de briques crues, qui cachaient les tombes), et l’autre taillée dans la roche ! Datée de la période gréco-romaine, la tombe appelée AGH032 a été pillée par des pilleurs de tombes dans l’Antiquité, rapporte The Heritage Daily.

Des archéologues de la mission italo-égyptienne examinent une momie récemment extraite sur le site de la tombe gréco-romaine à l’ouest d’Assouan. (Mission italo-égyptienne (EIMAWA))

La tombe gréco-romaine d’Assouan Ouest : Objectifs et découvertes La mission, dirigée par Patrizia Piacentini, professeur d’égyptologie et d’archéologie égyptienne à l’Université d’État de Milan, et Abdel Moneim Said, directeur général des antiquités d’Assouan et de Nubie (SCA), travaille depuis 2019 dans les environs du mausolée de l’Aga Khan, où l’on avait déjà découvert 300 tombes datant du VIe siècle avant J.-C. au IVe siècle de notre ère. Le mausolée de l’Aga Khan, le mausolée de l’Aga Khan III, Sir Sultan Muhammed Shah, décédé en 1957, a été construit entre 1956 et 1960 sur le site d’une ancienne nécropole égyptienne.

Vue panoramique de la tombe gréco-romaine (AGH032) récemment découverte à l’ouest d’Assouan, près du mausolée moderne de l’Aga Khan. (Mission égypto-italienne (EIMAWA))

Outre les tombes gréco-romaines, d’autres découvertes archéologiques intéressantes ont été faites, notamment des tables d’offrandes, des panneaux de pierre couverts d’écriture hiéroglyphique, un collier en cuivre gravé en caractères grecs, avec le nom de Nikostratus sur une plaque à côté. Des cercueils en argile et d’autres en grès ont également été trouvés. En outre, un certain nombre de statues en bois de l’oiseau Ba et des pièces de cartonnage coloré ont également été trouvées dans la tombe gréco-romaine. Le cartonnage coloré était utilisé en Égypte pour la fabrication de masques funéraires. Le cartonnage comprend des couches plâtrées de fibres ou de papyrus, suffisamment souples pour être moulées lorsqu’elles sont humides. Cette méthode était utilisée dans les ateliers funéraires pour produire des étuis, des masques ou des panneaux destinés à recouvrir tout ou partie d’un corps momifié.

Partie d’une table d’offrandes trouvée devant la tombe gréco-romaine à l’ouest d’Assouan, en Égypte. (Mission égypto-italienne (EIMAWA))

La tombe contenait également une décharge d’ossements d’animaux, de fragments de poterie, de tables d’offrandes et de plaques inscrites en hiéroglyphes, rapporte The Express. La zone d’enfouissement était clairement utilisée pour des cérémonies rituelles, très probablement comme lieu votif pour des offrandes ou des consécrations. C’est ici, dans le mur est de la tombe, que la momie d’un homme a été trouvée. Les chercheurs pensent que cet homme, dont le nom était Nikostratus, était le propriétaire d’un collier en cuivre gravé en caractères grecs également trouvé dans la tombe. La pièce est surplombée par quatre chambres funéraires creusées profondément dans la roche, où ont été découverts un beau sarcophage en terre cuite d’un enfant et un beau cartonnage. Si cette momie d’enfant reste sans nom, on a retrouvé une autre momie d’enfant avec une plaque nominative, située à l’intérieur de la poitrine de la momie. Au total, 30 momies ont été découvertes à l’intérieur des quatre tunnels creusés dans la roche, y compris des personnes très jeunes et très âgées.

Un bol décoré « à la barbotine » trouvé dans la tombe gréco-romaine découverte à l’ouest d’Assouan en 2021. (Mission égypto-italienne (EIMAWA))