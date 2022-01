Une étude révèle que les composés du cannabis empêchent le COVID-19 de pénétrer dans le corps

Une nouvelle étude a révélé que des composés du cannabis, l’acide cannabigérolique (CBGA) et l’acide cannabidiolique (CBDA), peuvent empêcher l’entrée cellulaire du COVID-19 et de ses variants émergents d’infecter les cellules humaines.

Richard van Breemen, du Global Hemp Innovation Center du College of Pharmacy et du Linus Pauling Institute de l’Oregon State, a découvert que la paire d’acides cannabinoïdes (CBGA et CBDA) se lie à la protéine spike du COVID-19, bloquant ainsi l’étape critique dont le virus a besoin pour infecter les humains.

« Notre recherche a montré que les composés du chanvre étaient aussi efficaces contre les variantes du SARS-CoV-2, y compris la variante B.1.1.7, qui a été détectée pour la première fois au Royaume-Uni, et la variante B.1.351, détectée pour la première fois en Afrique du Sud », a déclaré van Breemen.

« Ces cannabinoïdes, isolés ou contenus dans des extraits de chanvre, ont le potentiel de prévenir et de traiter l’infection par le SARS-CoV-2. « Le CBDA et le CBGA sont produits par la plante de chanvre comme précurseurs du CBD et du CBG, qui sont familiers à de nombreux consommateurs. Cependant, ils sont différents des acides et ne sont pas contenus dans les produits du chanvre », a-t-il précisé.

N’envisagez pas de rouler un joint ou de remplir un bang de cannabis comme le feraient Cheech & Chong, mais, selon les chercheurs, « ces composés peuvent être pris par voie orale et ont une longue histoire d’utilisation sûre chez l’homme. »

