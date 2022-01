Vaccin Covid : AstraZeneca est désormais lié à l'inflammation de la moelle épinière

ASTRAZENECA, désormais appelé Vaxzevria par la Medicines and Healthcare Regulatory Agency (MHRA), a été associé à des cas de myélite transverse, c’est-à-dire d’inflammation de la moelle épinière.

Depuis le mercredi 26 janvier, la myélite transverse a été officiellement ajoutée à la section « avertissements et précautions [des] événements neurologiques » donnée aux professionnels de la santé. La MHRA a assuré que les cas sont « extrêmement rares » mais que la réaction peut entraîner : une faiblesse musculaire, des douleurs dorsales localisées ou irradiées et des problèmes de vessie. En outre, la myélite transverse peut entraîner des symptômes intestinaux et des modifications des sensations.

« Une nouvelle dose de Vaxzevria ne doit pas être administrée aux personnes ayant présenté des symptômes de myélite transverse après une précédente dose de ce vaccin », a indiqué la MHRA.

Les experts de la Mayo Clinic se sont étendus sur l’inflammation de la moelle épinière (myélite transverse).

Les experts de la santé ont souligné que ce « trouble neurologique endommage souvent le matériau isolant qui recouvre les fibres des cellules nerveuses (myéline) ».

Ainsi, les messages que la moelle épinière envoie dans tout le corps sont perturbés.

« Le traitement de la myélite transverse comprend des médicaments et une thérapie de réadaptation », note la Mayo Clinic.

Si « la plupart des gens » devraient se rétablir, « au moins partiellement », ceux qui ont subi des attaques sévères peuvent se retrouver avec des « handicaps majeurs ».

Les symptômes de la myélite transverse peuvent apparaître entre quelques heures et plusieurs semaines.

La douleur peut commencer soudainement dans le bas du dos, puis se propager dans les jambes, les bras, la poitrine ou l’abdomen.

Parfois, des « sensations anormales » apparaissent, telles que : engourdissement, picotement, froid ou brûlure.

« Certains sont particulièrement sensibles au toucher léger des vêtements ou à la chaleur ou au froid extrême », ajoute la Mayo Clinic.