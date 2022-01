Vaccinations répétées: L’agence européenne du médicament met en garde

L’OMS a déclaré qu’il était illusoire de croire que l’on pourrait combattre la pandémie actuelle à doses de booster de plus en plus rapprochées.

Il va donc falloir trouver autre chose et revenir surtout à plus de bon sens et de nuances. Sortir de l’hystérie actuelle est assez compliqué et les journalistes portent une responsabilité énorme dans la création du climat actuel délétère.

Et c’est assez logique cette sortie puisque l’EMA qui n’est autre que l’Agence Européenne du Médicament explique que « les boosters répétés pourraient affaiblir le système immunitaire ».

En gros, la encore c’est l’illustration de deux principes vieux comme le monde.

C’est la dose qui fait le poison et c’est valable pour tous les produits y compris le Doliprane dont le surdosage est mortel ! Le mieux est toujours l’ennemi du bien !

Voilà ce que dit cet article de l’Agence Bloomberg pas franchement une officine complotiste et anti-vax.

« Les régulateurs de l’Union européenne ont averti que les injections fréquentes de rappel de Covid-19 pourraient nuire au système immunitaire et pourraient ne pas être réalisables.

Répéter les doses de rappel tous les quatre mois pourrait éventuellement affaiblir le système immunitaire et fatiguer les gens, selon l’ Agence européenne des médicaments . Au lieu de cela, les pays devraient laisser plus de temps entre les programmes de rappel et les lier au début de la saison froide dans chaque hémisphère, conformément au plan défini par les stratégies de vaccination contre la grippe, a déclaré l’agence.

Le conseil intervient alors que certains pays envisagent la possibilité d’offrir aux gens des deuxièmes injections de rappel dans le but de fournir une protection supplémentaire contre les infections croissantes à l’omicron. Plus tôt ce mois Israël est devenu la première nation à commencer à administrer un second rappel, ou quatrième dose, à ceux de plus de 60 ans. Le Royaume – Uni a dit que les boosters offrent un bon niveau de protection et il n’y a pas besoin d’une deuxième injection de rappel pour le moment, mais examinera les données au fur et à mesure de leur évolution.

Les rappels « peuvent être effectués une ou peut-être deux fois, mais ce n’est pas quelque chose qui, selon nous, devrait être répété constamment », a déclaré mardi Marco Cavaleri, responsable de la stratégie des menaces biologiques pour la santé et des vaccins à l’EMA, lors d’un point de presse. « Nous devons réfléchir à la manière dont nous pouvons passer du cadre pandémique actuel à un cadre plus endémique. »

Le régulateur de l’UE a également déclaré lors du briefing que les antiviraux oraux et intraveineux, tels que Paxlovid et Remdesivir, maintiennent leur efficacité contre l’omicron. L’agence a déclaré qu’avril était le plus tôt possible pour approuver un nouveau vaccin ciblant une variante spécifique, car le processus prend environ trois à quatre mois. Certains des plus grands fabricants de vaccins au monde ont déclaré qu’ils envisageaient de produire des vaccins qui pourraient cibler de nouvelles variantes.

Source Bloomberg.com ici