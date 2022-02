17 réseaux d’espionnage israéliens démantelés au Liban

Les Forces de sécurité intérieures (FSI) libanaises ont démantelé 17 réseaux d’espionnage israéliens en janvier 2022. Un grand nombre de personnes a été interpelé dont 21 ont été placées en détention provisoire.

Contrairement aux espions déjà arrêtés depuis 2008 qui travaillaient principalement dans l’armée ou les services de télécommunication, les personnes interpellées appartenaient à tous les secteurs de la société. Elles étaient chargées de recueillir des informations sur des personnalités et des organisations (partis politiques et ONG). La cible principale restait cependant le Hezbollah et la résistance palestinienne.

La plupart des personnes interpellées n’avaient pas conscience de travailler pour Israël et croyaient avoir été recrutées par de grandes entreprises ou ONG étrangères.