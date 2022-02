Allemagne: une figurine vieille de 2 700 ans au centre d'un mystère

Une étude géomagnétique réalisée en 2013 a révélé que ce tronçon étroit de la vallée de Tollense faisait autrefois partie d'une route commerciale traversée à cet endroit par une chaussée en pierre et en bois de 1.2km. Elle avait été utilisée pour transporter l'ambre vers des lieux de la Méditerranée et de la mer Adriatique. La route de l'ambre a précédé l'effusion de sang d'au moins cinq siècles.

Une exploration plus poussée de l'endroit a permis de découvrir les squelettes d'une demi-douzaine de chevaux, des dizaines d'artéfacts militaires et les restes de plus de 140 personnes, pour la plupart des hommes âgés de 20 à 40 ans. Ils portaient des signes de traumatisme contondant.

Il y a 24 ans, alors qu'il pagayait dans le même marais, le père M. Borgwardt avait aperçu un tas d'os dépassant d'un talus. Il alla chercher son fils et ensemble ils fouillèrent dans la boue. Parmi leurs découvertes figuraient un os de bras humain percé d'une pointe de flèche en silex et une massue en bois de 61cm de long qui ressemblait à un batte de baseball.

" La statuette la plus récente pose une énigme archéologique ", a déclaré Thomas Terberger , archéologue et responsable de la recherche pour le patrimoine culturel à l'Office d'État de Basse-Saxe , en Allemagne, " Qu'est-ce qu'elle représentait, comment est-elle arrivée là et à quoi servait-elle? "

La première est mise au jour vers 1840 et toutes sont de forme et de proportions similaires.

Dans un article publié dans la revue archéologique Praehistorische Zeitschrift , le Dr Terberger et cinq collègues proposent que la statuette trouvée par le jeune M. Borgwardt date du VIIe siècle av. et était soit un contrepoids, un objet de culte ou une combinaison des deux.

"La question, toujours sans réponse, est de savoir pourquoi la figurine s'est retrouvée dans une vallée fluviale le long d'une route commerciale des centaines d'années après qu'une grande bataille s'y soit déroulée", a rapporté le Dr Terberger, "Cela s'est-il produit par accident, ou le décor était-il un lieu de commémoration pour un conflit remontant au 13ème siècle avant JC et encore présent dans l'histoire orale des peuples de l'âge du bronze final ? Et si la statuette représentait une déesse, a-t-elle joué un rôle dans un système de poids primitif ?"

L'histoire des poids et balances

Lorenz Rahmstorf, professeur d'archéologie préhistorique à l'Université de Göttingen et co-auteur de l'étude, explique que les poids et les balances ont été utilisés pour la première fois vers 3000 avant JC. à mesure que le commerce se développait en Égypte et en Mésopotamie; les premiers appareils de pesage étaient un système simple d'évaluation de la valeur des marchandises, composé de deux plaques fixées à une poutre suspendue fixée sur un poteau central.

Les textes sumériens présentent les premières mentions d'une unité de poids, la mina, qui faisait pencher la balance à environ 500 grammes près.

Les poids et balances se sont propagés vers la mer Égée, vers l'ouest et à la culture de la vallée de l'Indus en Asie du Sud-est. Au milieu du deuxième millénaire avant J.-C., des systèmes de poids sont apparus en Italie et, vers 1 350 avant J.-C., au nord des Alpes.

"Des ensembles de petits poids en bronze et de balanciers en os ont été mélangés dans des sacs et placés à côté des morts dans un certain nombre de tombes de l'est de la France et du sud de l'Allemagne", a ajouté le Dr Rahmstorf, "Nous n'avons pas encore de preuves claires de la date à laquelle l'équipement de pesage a été introduit dans le nord de l'Allemagne et en Scandinavie."

Aucune civilisation ancienne n'attachait aux balance une signification symbolique et spirituelle aussi forte que celle des Égyptiens du IIe millénaire avant JC. à l'époque romaine.

Les premiers poids définitifs sont des galets de la deuxième dynastie de l'Égypte ancienne, qui ont duré de 2 890 av. à 2 686 avant JC. "Certaines des pierres étaient gravées d'incisions parallèles, d'autres d'inscriptions hiéroglyphiques", dit le Dr Rahmstorf, "Les poids métalliques ne sont devenus courants qu'au cours du millénaire suivant."

Des poids et des déesses

La majorité des 13 figurines en bronze ont été trouvées dans ou autour de rivières près de la côte baltique, six se sont retrouvées sur l'Öresund, un détroit qui sépare l'île danoise de Zealand de la province suédoise de Scania. La statuette trouvée dans le Tollense par M. Borgwardt est la plus grande et, à 155 grammes, la plus lourde.

On a longtemps cru que l'économie de l'Europe du Nord à l'âge du bronze était basée sur l'échange de cadeaux plutôt que sur le commerce.

L'idée que les figurines en bronze représentaient les mesures d'un ancien système de poids scandinave a été avancée en 1992 par l'archéologue suédois Mats Malmer. Après avoir calculé l'érosion et la perte de poids, il a analysé les 12 statuettes existantes pour la cohérence et la proportionnalité de leur poids.

Ses calculs ont indiqué que le poids des statuettes pouvait être exprimé en grammes comme multiples d'un dénominateur commun: 26. Le Dr Terberger a annoncé le poids de certaines des figurines : 55 grammes, 85 grammes, 102 grammes, 103 grammes, 103 grammes, 104 grammes, 106 grammes, 110 grammes, 132 grammes, 133 grammes. Son collègue du département, le Dr Rahmstorf, a précisé: "Toutes les figurines ne correspondent pas parfaitement au schéma, mais la plupart étaient assez proches."

Ronald Borgwardt avec une figurine et une bague en bronze trouvées sur le site de la rivière Tollense. photo: Joachim Krüger

Bien que les unités de poids semblent avoir été standardisées, le Dr Rahmstorf doute qu'elles aient été utilisées comme poids: "Il est possible qu'elles aient été réglementées en fonction du poids. J'entends par là que la quantité de métal utilisée peut avoir été pesée."

Cependant, l'échantillon de figurines est mince, et jusqu'à présent, il n'y a pas encore de poids et balances attestés sans ambiguïté au nord de l'Allemagne et sud de la Scandinavie. Certains objets de l'âge du bronze tardif de ces régions sont des candidats possibles pour les poids, comme les disques de pierre à rainure horizontale.

Les premières analyses du Dr Rahmstorf avec son collègue Nicola Ialongo sont prometteuses, mais il a averti : « il s'agirait de poids lourds de plus de 100 à plusieurs milliers de grammes ». Parce qu'il n'y a pas de textes et d'inscriptions de cette époque du nord de l'Europe, "actuellement, l'existence de poids et de balances dans cette région, bien que probable, reste encore hypothétique".

"L'hypothèse a été avancée que ces statuettes sont des produits de masse bon marché, possédées par des pauvres comme des dieux domestiques", écrit-il dans la revue Antiquity.

Le Dr Terberger s'y oppose: "Au total, 13 personnages de ce type ne soutiennent pas l'idée que les statuettes étaient des dieux domestiques bon marché. Dans le passé, elles étaient interprétées comme des déesses, mais elles ne correspondent à aucune divinité largement vénérée à cette époque." En revanche, Flemming Kaul, chercheur principal au Musée national du Danemark, n'est pas persuadé que les statuettes étaient des poids réglementés: "Pour moi, les nombres de grammes semblent beaucoup trop aléatoires et le" matériel statistique "trop faible pour tirer une telle conclusion".

Le Dr Kaul a émis l'hypothèse que les statuettes étaient des divinités, bien qu'elles ne fassent pas nécessairement partie d'un panthéon défini: "Ces figurines possédaient peut-être des pouvoirs magiques liés à la capacité de produire une progéniture. Elles pourraient très bien être considérées comme des charmes ou des pièces votives liées à l'accouchement, le moment le plus risqué de la vie d'une femme."

Comment la figurine de Borgwardt a-t-elle pu se retrouver au fond de la rivière ?

"Sur la route commerciale de Tollense, avec de l'ambre nordique, une voyageuse a offert son amulette aux nymphes locales pour plus de chance pendant le voyage", a supposé le Dr Kaul, "Peut-être qu'elle s'est séparée du talisman en signe d'amitié ou peut-être pour promouvoir la vie, la fertilité et l'ordre cosmologique dans le - pour nous - monde mystérieux de la religion de l'âge du bronze."

Pour l'instant, l'énigme reste non résolue.

