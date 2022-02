Aux États-Unis, les armes à feu ont dépassé les voitures comme première cause de décès par traumatisme

Les blessures traumatiques sont considérées comme la principale cause de décès chez les Américains âgés de 46 ans et moins, et les accidents de la route ont longtemps été considérés comme les principaux responsables. Mais au cours de la dernière décennie, on a constaté une augmentation notable des décès par arme à feu, ce qui a amené des chercheurs américains du Westchester Medical Center (New York) à l’origine de cette nouvelle étude à se demander si cette distinction était toujours vraie. Pour le savoir, ils ont passé au crible les dernières données disponibles sur la mortalité recueillies par les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies américains de 2009 à 2018.

Pendant la majeure partie de cette période, les décès annuels dus aux voitures ont continué à dépasser ceux dus aux armes à feu. Mais en 2018, les armes à feu étaient en tête. Cette année-là, près de 39 000 Américains ont été tués par des armes à feu, tandis que moins de 38 000 sont morts dans un accident de voiture.

L’étude publiée dans Trauma Surgery & Acute Care Open : Firearms: the leading cause of years of potential life lost.