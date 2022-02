Avancée russe, bombardements... Les infos de la nuit

L'offensive russe se durcit en Ukraine, dimanche 27 février. Au quatrième jour de l'attaque lancée par Vladimir Poutine, la bataille de Kiev continue. Les sirènes d'alarme anti-aérienne ont retenti dans la capitale dans la nuit de samedi à dimanche, a fait savoir le Service officiel des communications spéciales, appelant les habitants à se réfugier dans les abris de la capitale. Les forces russes "poursuivent leur offensive pour verrouiller Kiev" après avoir "terminé leur regroupement" sur le front nord, a de son côté affirmé l'armée ukrainienne samedi soir.

Violents combats à Kharkiv

A l'est, à Kharkiv, les autorités locales ont affirmé dimanche matin que l'armée russe avait réalisé une avancée, rapportant que de violents combats avaient lieu dans cette ville, la deuxième du pays. "Il y a eu une percée des véhicules légers de l'ennemi russe dans la ville de Kharkiv, y compris dans la partie centrale", a écrit sur Facebook un responsable local, Oleg Sinegoubov, indiquant que les combats se poursuivaient et appelant les quelque 1,4 million d'habitants à ne pas sortir de chez eux.

Dans le même temps, l'armée russe a affirmé, dimanche matin, avoir encerclé deux grandes villes du sud de l'Ukraine, Kherson et Berdiansk. "Au cours des dernières 24 heures, les forces armées russes ont complètement bloqué les villes de Kherson et de Berdiansk", qui comptent respectivement 290 000 et 110 000 habitants, a indiqué le ministère russe de la Défense, cité par l'agence TASS.