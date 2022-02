Bankrun en cours au Canada suite à la volonté de Trudeau de geler les comptes bancaires

Suite à la menace de Justin Trudeau de geler les comptes bancaires, un mouvement de panique généralisé s'est emparé des épargnants canadiens qui se précipitent dans les banques pour y retirer leurs économies, une révolte qui puise sa force sur les réseaux sociaux.

Le bankrun en cours assèche un peu plus une économie déjà fortement impactée par les épreuves internationales, dont l'inflation galopante est la face visible.

Les restrictions sanitaires hors-sol et hors normes entreprises par le Premier ministre, et qui conduisent en partie à cette situation, ont été les éléments déclencheurs de nombreuses manifestations, la plus connue, le Convoi des libertés, qui paralyse toujours la capitale, Ottawa, excuse trouvé par Trudeau pour verrouiller les coffres.

"Les banques pourront immédiatement geler ou suspendre des comptes sans passer par le tribunal" a-t-il fièrement annoncé.

De plus, Justin Trudeau a annoncé recourir à une loi d'exception qui permet de faciliter l'emprisonnement des manifestants ainsi que la suspension des assurances automobiles.

Ce qui est certain, c'est qu'une catastrophe germe qui pourrait rapidement donner un champ de glaieuls.

Un bankrun, pour l'heure de moindre importance, agite également l'Australie ainsi que la Nouvelle-Zélande.

