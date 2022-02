Poutine déploie ses Mig-31 à Kaliningrad, l'Occident directement menacé

Il existe, entre la Pologne et la Lituanie, un petit bout de Russie niché au cœur même de l'Europe, une enclave stratégique pour Moscou aux frontières de l'Otan et bordant la Baltique: l'enclave de Kaliningrad.

Par geste dont la signification n'échappera à personne, Moscou a semble-t-il décidé de faire de cette «île russe en Europe» un nouvel avant-poste de ses menaces –ou menaces de ripostes– envers ses rivaux de l'ouest.

Comme le relate The Drive, le Kremlin a ainsi décidé d'envoyer à Kaliningrad des Mig-31, les redoutables et redoutés «Foxhound» pour l'Otan, armés de l'un des missiles les plus récents et avancés du pays, le Kinzhal ou Kinjal (la «dague»), projectile hypersonique air-sol et capable de porter, au besoin, une tête nucléaire.

It’s certainly meant to send a signal when 🇷🇺 deploys its most advanced strike weapon Kinzhal forward to Kaliningrad. There are only a few of them, and half of them are now said to be in Kaliningrad. pic.twitter.com/aiFQXzNGAZ

— Carl Bildt (@carlbildt) February 8, 2022

Selon The Drive ainsi que Carl Bildt, qui co-préside l'European Council on Foreign Relations (ECFR), un think tank allemand, ce sont la moitié des missiles Kinzhal produits jusqu'ici par la Russie et des Mig-21 capables de les lancer qui ont ainsi été basés dans l'enclave russe.

Re-crise des missiles

Adapté du SS-26 Iskander, le Kh-47M2 Kinzhal est l'une des six nouvelles armes stratégiques vantées par Vladimir Poutine lors de leur présentation au monde en 2018. Sa portée est estimée à plus de 2.400 kilomètres et, selon le Président russe lui-même, il est capable de voler «à une vitesse hypersonique, dix fois plus rapidement que le son». Il peut en outre manœuvrer en vol, donc être difficile à intercepter, et peut...

