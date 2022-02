Canada - Le convoi de la liberté obtient ses premières victoires: Deux provinces du Canada ont levé le passe vaccinal,

Depuis minuit, la province de l'Alberta, au Canada, a levé le passe vaccinal. La veille, le Saskatchewan avait fait de même. D'autres mesures telles que les jauges ou les restrictions sur la vente d'alcool ont été levées dans le même temps. D'autres encore, comme le port du masque, devraient l'être plus tard dans le mois, selon les décisions des Premiers ministres de chaque province, respectivement Jason Kenney pour l'Alberta et Scott Moe pour le Saskatchewan. Les constantes manifestations des routiers semblent jouer un rôle prépondérant dans ces prises de positions, malgré le fait que le pouvoir en place refuse catégoriquement la discussion.

Justin Trudeau, de son côté, a communiqué qu'il considérait l'option d'étendre l'obligation vaccinale à la traversée des provinces, et non plus seulement de la frontière États-Unis/Canada. Aussitôt, Jason Kenney s'est fendu d'une annonce filmée pour assurer qu'il luttera contre la vaccination obligatoire des routiers, « jusqu'en justice s'il le faut. »

Des motivations politiques à moitié avouées ?

Le porte-parole néo-démocrate en matière de santé, David Sheperd, a tôt fait de pointer du doigt des motivations politiques : « Nous savons que le Premier ministre a considérablement accéléré ses plans [de réouverture] dans la semaine dernière alors qu’il était confronté aux manifestations illégales à Coutts. » Depuis début février, la frontière de Coutts, entre les États-Unis et le Canada, est partiellement bloquée par les camions et la circulation en est considérablement ralentie. Entre lundi et mardi derniers, des Canadiens sont venus à cheval pour soutenir les routiers sur place.

Selon David Sheperd, c'est à cause de cette pression mise par les manifestants, couplée à celle que les députés conservateurs lui imposent, que Jason Kenney s'est hâté de calmer les ardeurs. Un vote de confiance à l'égard du Premier ministre est prévu pour le 9 avril. Pour rappel, Erin O'Toole, ancien chef de file des conservateurs, a été démis de ses fonctions suite à un tel vote, le 2 février dernier.

En France, le gouvernement prend son temps. Ce jour, Gabriel Attal a annoncé une potentielle levée du passe vaccinal pour « fin mars, début avril ». Une date qui correspond peu ou prou au lancement de l'élection présidentielle. Pour ce qui est des convois français qui se sont élancés, l'État a promis une « réponse extrêmement ferme ».