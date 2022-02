Convoi de la liberté au Canada : Ottawa en «état d'urgence», la situation «hors de contrôle»

«Nous sommes en train de perdre la bataille, [...] nous devons reprendre notre ville», a affirmé le maire de la capitale canadienne, paralysée depuis une semaine par un mouvement de chauffeurs routiers protestant contre les mesures sanitaires.

Le mouvement du «convoi de la liberté» continue de créer des remous au Canada. Le maire de la capitale Ottawa, jugeant la situation «hors de contrôle», a déclaré le 6 février «l'état d'urgence» dans la ville, paralysée depuis plus d'une semaine par des opposants aux mesures sanitaires.

Lancé le 29 janvier, le mouvement de protestation contre les restrictions sanitaires des camionneurs canadiens – qui bloquent la capitale Ottawa ainsi que l'accès au poste frontalier principal des Etats-Unis à Coutts, en Alberta – a pris une ampleur inédite, s'étendant à d'autres grandes villes canadiennes, tandis que des dizaines de poids lourds ainsi que des manifestants continuaient à paralyser le centre-ville de la capitale le 6 février.