Découvrez les splendides fonds marins de Fukushima

La caméra a également réussi à prendre quelques clichés du combustible nucléaire qui a fondu et est tombé au fond du réacteur endommagé. Crédit photo : TEPCO/IRID//Hitachi-GE Nuclear Energy, Ltd.

La catastrophe nucléaire de Fukushima s’est déroulée le 11 mars 2011. Après avoir été frappés par un tremblement de terre et un tsunami de 15 mètres, trois réacteurs de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, dans le nord-est du Japon, ont subi des fusions catastrophiques, dans ce qui est devenu la plus grave catastrophe nucléaire depuis celle de Tchernobyl en 1986. En raison des isotopes radioactifs nocifs qui se sont répandus dans l’environnement, près de 160 000 résidents ont été rapidement évacués et les autorités japonaises ont mis en place une zone d’exclusion de 30 kilomètres autour de la centrale.

Lorsque la catastrophe a frappé, les unités 1, 2 et 3 étaient en train de fonctionner et avaient du combustible dans leurs réacteurs. Le tsunami a fait tomber les sources d’énergie et les systèmes de refroidissement utilisés pour contrôler la température du combustible, ce qui a entraîné une quantité colossale de chaleur qui a fait fondre le combustible et le réacteur. Cette bouillie de combustible radioactif et d’équipements a fini par refroidir et se solidifier en débris radioactifs que les ingénieurs cherchent actuellement à éliminer.