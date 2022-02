Des chercheurs découvrent des microplastiques dans des nouveau-nés

L’équipe a publié un article sur ses découvertes dans la revue Environmental Health Perspectives. L’étude révèle qu’il est pratiquement impossible d’empêcher les enfants et les nourrissons d’ingérer et d’absorber des microplastiques, même avant leur naissance.

En fait, les enfants pourraient même être plus exposés que les adultes.

« Il est tout à fait possible que les enfants soient plus exposés aux microplastiques que les adultes, comme ils le sont à de nombreux autres produits chimiques toxiques présents dans l’environnement », a déclaré Kam Sripada, neuroscientifique à l’Université norvégienne des sciences et des technologies et chercheur principal de l’étude, dans un communiqué de presse.

« Personne ne sait exactement quelle quantité de microplastique un enfant ingère », a-t-elle ajouté. « Mais plusieurs études suggèrent désormais que les enfants d’aujourd’hui absorbent des microplastiques dans leur corps dès l’âge fœtal. C’est préoccupant. »

L’étude souligne la prévalence des microplastiques dans le monde – ainsi que sa nocivité potentielle. Malheureusement, les recherches actuelles sont encore insuffisantes en ce qui concerne l’impact des microplastiques sur la santé des enfants.