Des composés nocifs trouvés dans des bouteilles en plastique réutilisables, dont 70% sont inconnus

Les scientifiques ont examiné la composition chimique du liquide obtenu. Ils ont utilisé la spectrométrie de masse et la chromatographie en phase gazeuse. L'expérience a été réalisée avec des bouteilles non lavées, lavées à la main et lavées au lave-vaisselle.

Les scientifiques ont examiné la composition chimique du liquide obtenu. Ils ont utilisé la spectrométrie de masse et la chromatographie en phase gazeuse. L'expérience a été réalisée avec des bouteilles non lavées, lavées à la main et lavées au lave-vaisselle.

Les scientifiques ont examiné la composition chimique du liquide obtenu. Ils ont utilisé la spectrométrie de masse et la chromatographie en phase gazeuse. L'expérience a été réalisée avec des bouteilles non lavées, lavées à la main et lavées au lave-vaisselle.

"Nous avons été frappés par le grand nombre de produits chimiques trouvés dans l'eau après être restée pendant 24 heures dans la bouteille. Des centaines de composés, y compris certains qui n'ont jamais été trouvés dans le plastique et certains qui peuvent être nocifs pour la santé. Et après le cycle de lavage, des milliers de composés", a raconté Jan Christensen de l’université de Copenhague.

"Nous avons été frappés par le grand nombre de produits chimiques trouvés dans l'eau après être restée pendant 24 heures dans la bouteille. Des centaines de composés, y compris certains qui n'ont jamais été trouvés dans le plastique et certains qui peuvent être nocifs pour la santé. Et après le cycle de lavage, des milliers de composés", a raconté Jan Christensen de l’université de Copenhague.

"Nous avons été frappés par le grand nombre de produits chimiques trouvés dans l'eau après être restée pendant 24 heures dans la bouteille. Des centaines de composés, y compris certains qui n'ont jamais été trouvés dans le plastique et certains qui peuvent être nocifs pour la santé. Et après le cycle de lavage, des milliers de composés", a raconté Jan Christensen de l’université de Copenhague.