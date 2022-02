Donbass : L’Ukraine bombarde lourdement la RPD et la RPL, blessant une civile et endommageant plusieurs habitations

par Christelle Néant.

Le 17 février 2022, l’armée ukrainienne a lourdement bombardé la RPD et la RPL (Républiques populaires de Donetsk et de Lougansk) à coup d’artillerie lourde, d’obus de mortier, de lance-roquettes, de missiles antichars et de lance-grenades, tirant plus de 500 munitions sur les deux républiques du Donbass en quelques heures à peine. Ces tirs ont blessé une civile et endommagé plusieurs habitations et pièces d’infrastructures dans les deux républiques.

Ce matin dès 5 h 32 du matin, l’armée ukrainienne a commencé à bombarder la RPL, à coup d’obus de mortier de 120 mm et 82 mm, de lance-roquettes, de lance-grenades, et de mitrailleuse lourde. En une demi-heure à peine, l’armée ukrainienne a violé cinq fois le cessez-le-feu et tiré 80 munitions sur le territoire de la RPL.

Puis ce fut au tour de la RPD de commencer à subir des bombardements intensifs de l’armée ukrainienne pendant 5 heures. Au total, en une journée, l’armée ukrainienne a tiré sur les deux républiques du Donbass plus de 500 munitions, dont 15 obus d’artillerie de 122 mm, et 193 obus de mortier de 120 mm et 82 mm, au cours de 43 violations du cessez-le-feu, réparties sur l’ensemble de la ligne de front, du sud jusqu’au nord.

En RPL, les tirs d’artillerie de 122 mm de l’armée ukrainienne contre le village de Nikolayevka ont endommagé quatre habitations, ainsi qu’une usine de production d’huile.

En RPD, les tirs de l’armée ukrainienne ont blessé une civile à Staromikhaïlovka et endommagé deux habitations en périphérie de Donetsk.

Vidéo de la femme blessée à la tête par des éclats, à Staromikhaïlovka, en russe :

Photos des maisons endommagées en périphérie de Donetsk, fournies par la représentation de la RPD au sein du CCCC (Centre Conjoint de Contrôle et de Coordination du cessez-le-feu) :