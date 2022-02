Folie économique : Fin du RSA et du chômage en Italie

Et au final, comment être sûr d’avoir bien été malade du Rhume-19, de surcroît avec le bon variant et au bon moment ? C’est compliqué…

Les Italiens et les Européens basés en Italie et éligibles au revenu de citoyenneté, l’équivalent italien du RSA français, devront avoir leur pass sanitaire pour continuer à bénéficier d’une aide financière.

D’abord le travail, puis la santé, quelle suite ?

Toujours selon RT France :

« De nombreuses voix se sont élevées pour dénoncer le caractère discriminatoire des nouvelles restrictions sanitaires mises en place par le gouvernement.

Le 14 janvier, Amnesty International Italie a exhorté le gouvernement italien à revenir sur certains aspects de sa politique sanitaire, afin d’éviter des discriminations envers les non vaccinés.

“Le gouvernement doit continuer à veiller à ce que l’ensemble de la population puisse jouir de ses droits fondamentaux, tels que le droit à l’éducation, au travail et aux traitements médicaux, en accordant une attention particulière aux patients non covidés qui ont besoin d’une intervention chirurgicale urgente”, a déclaré l’ONG ».

Avez-vous souvenir du crépuscule épidémique du Covid-19 ?

L’Italie était la première concernée par cette vague et pour cause : c’est le pays qui a la population la plus vieille d’Europe, donc forcément, ces pauvres et vieilles âmes furent balayées comme des feuilles mortes à l’arrivée de l’automne.

Donc, est-ce que par cet épisode « pilote » de la saga anthologique qu’est le Covid, l’Italie est-elle en première ligne des mesures coercitives pré grande réinitialisation ?