La Chine crée un ventre artificiel piloté par intelligence artificielle pour «fabriquer» des bébés

Des fluides nutritifs gérés par l'IA



Une série de tubes y entrent pour les fluides nutritifs, dont le flux est géré par l'IA. Tout se déroule comme s'il était dans le ventre de sa mère, à ceci près que l’ordinateur peut détecter les anomalies et classer les embryons en fonction de leur potentiel de développement pour en faire des bébés presque parfaits.



Si l’utérus artificiel a déjà été utilisé sur des brebis aux Etats-Unis, c’est la première fois qu’une intelligence artificielle est aux commandes. Le procédé a été expérimenté avec succès sur des souris par une équipe de chercheurs de l’université de Suzhou. A grande échelle il pourrait permettre de créer des fermes à bébés et dans les délires les plus fous de certains scientifiques répondre à l’effondrement de la natalité en Chine. Mais l’État chinois réserve cependant ses autorisations d’autant que d’autres expériences controversées ont été menées récemment.



En 2018 un médecin chinois avait en effet donné naissance à deux jumelles issues d'embryons génétiquement modifiés. Des naissances à l'origine d'une vive polémique à l'époque. Quant au médecin, il avait fini par être condamné à trois ans de prison pour pratique illégale.



Source:

Europe 1