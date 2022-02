La CIA est à nouveau impliquée dans une affaire de surveillance de masse des Américains

Un nouveau scandale de surveillance secoue la classe politique américaine. Les sénateurs démocrates Ron Wyden et Martin Heinrich viennent en effet de révéler que la CIA disposait d’un programme de surveillance secret qui collectait également des données sur les citoyens américains. Ce qui est contraire à sa mission qui porte sur le renseignement extérieur.

Les sénateurs Wyden et Heinrich ont eu vent de ce programme un peu par hasard, par le biais d’un rapport du Privacy and Civil Liberties Oversight Board (PCLOB), une agence qui vérifie le respect de la protection de données personnelles et des libertés civiles dans les lois et les administrations américaines.

Dans une lettre envoyée au directeur de la CIA, les deux sénateurs réclament plus d’informations sur ce programme. En particulier, ils aimeraient connaître la nature et l’étendue des données collectées, ainsi que son cadre légal.

La collecte de données de citoyens américains est un sujet très sensible outre-Atlantique. En 2013, le sénateur Wyden avait demandé à James Clapper, le directeur des agences de renseignement, s’il y avait une collecte en masse de données de citoyens américains. Ce dernier avait répondu « non », mais c’était un mensonge, comme les révélations d’Edward Snowden allaient le montrer par la suite.