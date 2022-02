La NASA pense que la fumée de l'éruption des Tonga était la plus élevée de l'histoire moderne

La mésosphère est la troisième et la plus froide des couches qui composent l'atmosphère terrestre, commençant à 50 kilomètres (km) au-dessus de la surface. Et c'est exactement là que la fumée générée par l'éruption des Tonga en janvier est arrivée, selon des images satellites récemment publiées.



Des experts ont déclaré sur les réseaux sociaux que l'explosion - provenant du volcan sous-marin de l'île de Hunga Tonga-Hunga Haʻapai - a craché de la fumée et des cendres dans une colonne - ou « panache » - qui a atteint 58 km de haut. Selon l'agence spatiale américaine NASA, il pourrait s'agir de la plus grande jamais mesurée par satellite dans l'histoire.



Nous avons déjà parlé d'experts qui comparent l'épisode des Tonga à l'explosion du volcan Krakatoa en 1883, où 30 000 personnes ont perdu la vie. La NASA a pu mesurer l'éruption la plus récente grâce à deux satellites qui - par coïncidence - ont traversé la région au bon moment, produisant des images de l'événement en temps réel.



Et comme si atteindre la mésosphère une fois ne suffisait pas, l'éruption des Tonga a failli le faire deux fois : environ 30 minutes après la première explosion, une deuxième rafale a craché un deuxième panache de fumée, de cendres et de gaz à 50 km de hauteur - arrivant exactement à le repère qui travaille avec la frontière entre sa limite avec la stratosphère.



Certains volcanologues affirment que c'est une combinaison de chaleur extrême du volcan et d'humidité de l'océan qui a contribué à une ascension aussi rapide de la colonne : « C'est comme un super carburant pour une méga tempête », a déclaré Kristopher Bedka, scientifique de l'atmosphère à la NASA. « Le panache s'est élevé 2,5 fois plus haut que n'importe quel orage électrique jamais observé, et l'éruption a généré une quantité incroyable de foudre. »



Certains pourraient penser qu'un panache de fumée « n'est que de la fumée », mais les scientifiques avertissent à plusieurs reprises le contraire : lors d'une éruption volcanique, les particules dans les panaches qui s'élèvent dans l'atmosphère contiennent des éléments qui peuvent refléter la lumière du soleil, l'empêchant d'atteindre la surface de la Terre et , par conséquent, refroidissant la planète. Normalement, cela se produit localement - ​​seule la région de l'explosion est touchée - mais historiquement, nous avons eu trois périodes où des explosions très rapprochées ont provoqué ce qu'il est commode d'appeler une « mini période glaciaire » : entre 1641 et 1642 ; entre 1667 et 1694 et entre 1809 et 1831.



Dans le cas de l'éruption des Tonga, cet effet devrait être inexistant, selon la NASA, car il y avait beaucoup d'humidité dans l'explosion, qui a également craché de la vapeur d'eau, diluant efficacement d'autres éléments tels que le dioxyde de soufre. Néanmoins, les effets du panache peuvent persister de manière modérée pendant environ un an, en raison d'une dispersion plus lente dans la mésosphère.



Sans parler des effets plus « terrestres », si l'on peut dire : l'éruption des Tonga a provoqué un tsunami ressenti jusqu'en Australie, et l'archipel qui compose la nation a été coupé du monde après la rupture d'un câble sous-marin à fibre optique, brisant connexions avec Internet. Oh, et après l'explosion, une épidémie de COVID-19 a forcé le pays à s'isoler même pendant les efforts de sauvetage et d'urgence.



Au total, on estime que le coût de la restauration des Tonga sera d'environ 90 millions de dollars américains (461,31 millions de reais), soit environ 18 % du produit intérieur brut (PIB) du pays.