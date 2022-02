La police australienne attaque les citoyens qui ne respectent pas la loi avec des armes à énergie dirigée

La police a déployé des dispositifs acoustiques à longue portée (LRAD), qui émettent à des volumes et des fréquences élevés. Même s’ils sont qualifiés d' »armes non létales », les manifestants de Canberra (dont des femmes et des enfants) ont été gravement brûlés par les faisceaux d’énergie micro-ondes dirigés, se plaignant de cloques sur le visage, les bras et le torse. Le rayonnement micro-ondes concentré peut infliger des brûlures douloureuses sur la peau à de grandes distances.

Des manifestants ont également déclaré avoir des nausées et souffrir de vertiges et d’étourdissements – des effets associés aux armes acoustiques de contrôle des foules.