La police d’Ottawa annonce la surveillance numérique des manifestants, des partisans et des donateurs du Convoi de la liberté

Le Service de police d’Ottawa a annoncé une nouvelle opération dans le cadre de laquelle il s’associe à des agences de renseignement fédérales pour créer des « opérations et enquêtes de renseignement améliorées » qui cibleront les personnes qui participent et soutiennent le Convoi pour la liberté des camionneurs canadiens.

La police d’Ottawa a déclaré qu’elle s’associait au FBI et au département de la Sécurité intérieure des États-Unis pour enquêter sur les « menaces en ligne ».

Selon la police d’Ottawa, l' »enquête renforcée » commencera par se concentrer sur les personnes qui ont participé à l’organisation du convoi de protestation et utilisera la surveillance pour « identifier et cibler les manifestants qui financent, soutiennent ou permettent des activités illégales et nuisibles de la part des manifestants ».

La police a également déclaré qu’elle se concentrait sur la collecte de « preuves financières, numériques, relatives à l’immatriculation des véhicules, à l’identification des conducteurs, au statut de l’assurance et d’autres preuves connexes qui seront utilisées dans le cadre de poursuites pénales. »

La police d’Ottawa a également déclaré qu’elle travaillait avec les services de police de l’Ontario, la GRC et la Sûreté du Québec.

Traduction de Reclaim The Net par Aube Digitale