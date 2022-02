Le Dr A. Fauci informé d'une fuite probable d'un labo chinois lors d’une téléconférence secrète dès le début de la pandémie

Le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, témoigne devant la Commission sénatoriale de la santé, de l’éducation, du travail et des pensions au Capitole, à Washington, le 23 septembre 2020. (Graeme Jennings- Pool/Getty Images)

Le Dr Anthony Fauci a été informé, lors d’une téléconférence secrète, que le virus du PCC avait très probablement fui d’un laboratoire en Chine, mais il a continué à défendre l’idée qu’il était d’origine naturelle, selon de nouvelles preuves.

Des courriels expurgés qui ont récemment été rendus publics suggèrent que Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID), a initié des efforts pour dissimuler des preuves indiquant qu’une fuite de laboratoire était à l’origine du Covid-19. Les preuves suggèrent que Fauci a aussi activement mis en forme un article académique très influent, d’abord publié le 16 février 2020, avant d’être ensuite imprimé dans l’éminente revue scientifique Nature, qui excluait une telle possibilité. L’article, intitulé « The Proximal Origin of SARS-CoV-2« , a été coécrit par cinq virologistes, dont quatre ont rejoint Fauci lors d’une téléconférence le 1er février 2020. Au cours de l’appel téléphonique, au moins trois auteurs du document ont déclaré qu’ils étaient de 60 à 80 % sûrs que le virus du PCC provenait d’un laboratoire, ce qu’ils ont également réitéré dans des courriels après l’appel. À l’époque, des rapports publics ont également fait état d’un lien potentiel entre l’Institut de virologie de Wuhan en Chine et l’épidémie du virus CCP, mais ces rapports ont été rejetés par Fauci et d’autres professionnels de la santé comme étant des théories du complot.

Parmi eux, Peter Daszak, fondateur d’EcoHealth Alliance, l’organisation à but non lucratif qui a versé des subventions américaines aux scientifiques de Wuhan et aux autres auteurs, a publié une déclaration dans laquelle il affirme : « Nous nous unissons pour condamner fermement les théories du complot suggérant que le COVID-19 n’a pas une origine naturelle. » Dans une interview avec le programme « Crossroads » d’EpochTV, Jeff Carlson et Hans Mahncke, animateurs de « Truth Over News« , ont déclaré que les dernières preuves suggèrent que Fauci était bien conscient que le virus du PCC avait probablement fui d’un laboratoire en Chine, mais a activement poussé un récit alternatif. « L’origine proximale prend le parti ferme de l’origine naturelle du virus. Et elle a été utilisée par les médias et par le gouvernement pour démentir toute idée de fuite d’un laboratoire. En fait, c’est ce qui a été utilisé pour repousser quiconque disait que c’était la science établie », a déclaré Carlson.

« Eh bien, la première version de l’origine proximale a été achevée le jour même de la téléconférence. Il faut donc bien comprendre qu’au moment où Fauci et Collins [Francis Collins, directeur du National Institutes of Health] et Farrar [Jeremy Farrar, directeur du Wellcome Trust au Royaume-Uni], les responsables du financement, les directeurs de nos institutions de santé, se font dire en privé qu’il y a entre 60 et 80 % de chances que ce virus soit d’origine laboratoire, ils terminent la première version de l’origine proximale, qui est ensuite utilisée pour promouvoir une origine naturelle par opposition à une origine laboratoire pour le virus », a déclaré Carlson. Carlson et Mahncke ont déclaré qu’en dépit des preuves du contraire, Fauci a ensuite adopté une position publique selon laquelle il n’était pas au courant des affirmations faites par les auteurs lors de la téléconférence. « Ce qui est nouveau dans ces courriels, ce sont les détails qui ont été révélés par ces courriels non censurés. Auparavant, lorsqu’il y a eu ce déversement d’e-mails, tous les e-mails ont été expurgés à 95 % environ ou juste gris, gris, gris… Nous savons maintenant ce qui se cache derrière ces expurgations, certaines d’entre elles, et ce que nous avons découvert, c’est le niveau de détail que les scientifiques connaissaient déjà à l’époque sur les caractéristiques techniques du virus », a déclaré Mahncke.