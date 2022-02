Les enfants propagent moins le coronavirus car ils respirent moins que les adultes

Via le Guardian :

Les enfants en âge de fréquenter l’école primaire produisent environ quatre fois moins de particules d’aérosol lorsqu’ils respirent, parlent ou chantent que les adultes, ce qui pourrait expliquer pourquoi ils semblent présenter un risque moindre de propagation du covid.

Diverses études ont suggéré que les jeunes enfants sont environ deux fois moins susceptibles d’attraper le Covid que les adultes et, bien qu’ils portent une quantité similaire de virus dans leur nez et leur gorge, ils semblent le transmettre à moins de personnes s’ils sont infectés.

L’une des raisons possibles est que la taille et la forme de leurs poumons et de leurs voies respiratoires font qu’ils émettent moins de minuscules gouttelettes en suspension dans l’air, appelées aérosols, lorsqu’ils respirent et parlent. Ces particules peuvent persister dans l’air, en particulier dans les espaces clos tels que les salles de classe, de sorte que la diminution des aérosols pourrait signifier que d’autres personnes sont moins susceptibles d’être infectées si elles occupent également ces espaces.